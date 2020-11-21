15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde tutuklanarak cezaevine gönderilen ve bir süredir kemik kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hava Harp Okulu Öğrencisi 24 yaşındaki Yusuf Kurt’un annesi Ülker Kurt, oğlunu Eskişehir’in Sarıbayır Köyü'nde toprağa verdikten sonra zorlukla ayakta durabildi.





Anne Ülker Kurt üzüntüsünü, “Hain ilan ettikleri için hiçbir zaman kendine yediremedi. Bu yüzden bu hastalığa yakalandı. O üzüntü ile bu hastalığa yakalandı oğlum.” sözleriyle dile getirdi.





“HEP SUBAY OLACAĞI GÜNÜN HAYALİNİ KURDU”





Oğlunun hep iyi bir subay olmak istediğini söyleyen acılı anne, “Hep subay olmanın hayalini görüyordu. Biraz dalsa ‘Ben subay oldum anne. Köye atandım’ diyordu. ‘Arkadaşlarımın hepsi çıkıyor, yerleşiyor, bize subaylık verildi’ diyordu. Hep arkadaşlarını anıyordu. ‘Arkadaşlarımı görmeyi çok istiyorum anne’ diyordu, ancak ömrü yetmedi yavrumun. Çıktıklarını görmeyi çok istedi.” dedi.





Yusuf Kurt'un annesi Habibe Kurt, "Oğlumun en büyük hayali arkadaşlarının tahliye olduğunu görmekti." dedi,

“ŞİKAYET ETMEDİ HEP ŞÜKÜR ETTİ”





Bütün hastalığı boyunca oğlunun hiç müşteki olmadığını belirten anne Kurt, Kronos'a verdiği mülakatta, “Sürekli şükür etti. Sağ kolu kalkmadığı için sol şehadet parmağını kaldırıp ‘Allah u ekber’ diye tekrarladı son anlarında. Sonra birileri ‘sağ elini kaldırman gerekiyor’ dedi, fakat Yusuf ‘sağ elim kalkmıyor ondan dolayı bunu kaldırıyorum’ diyordu. Yavrum, sürekli yüzünü sildiğim zaman abdest aldığını zannedip hemen namaza duruyordu. Oğlumun son anları böyle geçti.” ifadelerini kullandı.





MÜEBBET VERİLDİ, 8 AY CEZAEVİNDE KALDI





Müebbet hapis cezası verilen ve 8 ay cezaevinde tutulan Harbiyeli Kurt’un cenazesinde ailesi, yakınları ve Türkiye’nin farklı yerlerinden gelebilen vatandaşlarla birlikte okul arkadaşları da hazır bulundu.





Yusuf Kurt, 15 Temmuz gecesinde Hava Harp Okulu 2'nci sınıf öğrencisi iken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne götürülen öğrenciler arasındaydı.





Mahkemenin karar duruşmasında müebbet kararı verilmiş ve öğrenciler hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.





Sağlık problemlerinden dolayı Yusuf Kurt hakkında adli kontrol şartı ile tahliye kararı verilmişti.





KEMİK KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU







Bir süredir Eskişehir’de tedavi gören Yusuf Kurt ile ilgili Melek Çetinkaya, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaşmıştı: “Müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra kemik kanseri nükseden askeri öğrenci Yusuf KURT (25) şu anda hastanede. Durumu ağır. 20’li yaşlardaki suçsuz gençleri dert sahibi ettiniz, bahçeleriniz talan, viran olsun…”