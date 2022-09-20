Samanyolu Haber /Gündem / Ömür boyu hapse mahkum edilmişti: Karar 22 yıl sonra bozuldu /20 Eylül 2022 12:03

Ömür boyu hapse mahkum edilmişti: Karar 22 yıl sonra bozuldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde hakim, 1999 yılında lisedeyken sınıf arkadaşı Hae Min Lee'yi öldürdüğü gerekçesiyle ömür boyu hapiz cezasına çarptırılan Adnan Syed'in tahliyesine karar verdi.

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Maryland'te bulunan Baltimore kentinde 1999 yılında 18 yaşındaki kız arkadaşı Hae Min Lee’yi öldürdüğü gerekçesi ile 2000 yılında cinayet, adam kaçırma, soygun ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından ömür boyu hapse mahkum edilen Adnan Syed hakkındaki hüküm mahkeme tarafından bozuldu.
Hapse girdiğinde 19 yaşında olan Syed, her zaman masum olduğunu ve kız arkadaşı Lee öldürmediğini iddia etmiş ve son 20 yılda yaptığı tüm temyiz başvuruları reddedilmişti.

'EV HAPSİ' KARARI
Savcılar geçen hafta 1 yıl süren yeniden soruşturma aşamasında iki muhtemel şüphelinin daha olduğunu ortaya çıkarmış ve mahkemeden Syed hakkındaki hükmü bozmasını talep etmişti. Baltimore Bölge Hakimi Melissa Phinn, savcıların talebini dikkate alarak, Syed hakkındaki hükmün bozulmasına, ev hapsine alınmasına ve davanın yeniden görülmesine karar verdi.

SAVCILAR, DEDEKTİFİN GÜVENİLMEZ OLDUĞUNA KARAR VERDİ
Savcılar mahkemeye, şu anda 42 yaşında olan Syed’in masum olduğunu iddia etmediklerini, ancak artık "mahkumiyetin bütünlüğüne" güvenmediklerini ve Syed’in en azından yeniden yargılanması gerektiğini ifade etti.

İsimlerini vermedikleri iki muhtemel şüpheli hakkında yeni bilgiler bulduklarını söyleyen savcılar, söz konusu şüphelilerin kimliklerinin polis tarafından bilindiğini ve ancak kanunun gerektirdiği şekilde mahkemeye açıklanmadığını aktardı. Savcılar, kilit bir tanığın ve cinayeti araştıran dedektifin güvenilmez olduğuna karar verirken, Syed’in cep telefonu verilerine dair şüphe uyandıran yeni bilgiler bulduklarını aktardılar.

"BUNU TEKRAR TEKRAR YAŞAMAK GERÇEKTEN ZOR"
Mağdurun erkek kardeşi Young Lee ise mahkemenin verdiği karardan ötürü şoke olduğunu ve ailesinin verilen karar ile ihanete uğramış hissettiklerini söyledi. Lee, "Bunu tekrar tekrar yaşamak gerçekten zor" ifadelerini kullanarak, "Yaşayan bir kabus" dedi.


CİNAYET PODCAST HALİNE GETİRİLMİŞTİ
Chicago kamu radyo istasyonu WBEZ tarafından üretilen "Seri" adlı podcast ile 2014 yılında söz konusu dava dünya çapında dikkatleri üzerine çekmişti. Podcastin bölümleri dinleyiciler tarafından 340 milyondan fazla kez indirilmişti.

Woodlawn Lisesi’nde okuyan Lee’nin cesedi Baltimore’daki Leakin Park’ta gömülü halde bulunmuştu.
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