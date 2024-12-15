On binlercesi döndü deniliyordu: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Bakan Yerlikaya, Şam'da Esad'ın devrilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını da açıkladı.
"ESAD'DAN SONRA DÖNEN SAYISI 7621 OLDU"
Bakan Yerlikaya TBMM'de yaptığı konuşmasında ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı. Yerlikaya gün gün verileri sosyal medya hesabından da bilgileri paylaştı:
"Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından ÖNCE “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı: 06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli
07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli
08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli
Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından SONRA “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:
-09.12.2024 tarihinde 1.259 Suriyeli
-10.12.2024 tarihinde 1.669 Suriyeli
-11.12.2024 tarihinde 1.293 Suriyeli
-12.12.2024 tarihinde 1.553 Suriyeli
-13.12.2024 tarihinde 1.847
-Suriyeli Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz."
"Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık‘ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı, Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu. Şu anda ülkemizde 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır"
MECLİSTE KAYYIM PROTESTOSU
Bütçe görüşmelerinde Genel Kurul’a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ellerindeki dövizlerle kayyım atamalarını protesto etti. CHP ve DEM milletvekilleri “Kayyım halk iradesine darbedir” yazılı dövizler taşıdı.
"SEÇİM HAK KAYYIM DARBE"
TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Yürütme adına Genel Kurul’a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ellerindeki dövizlerle kayyım atamalarını protesto etti.
Milletvekilleri ellerinde; Bakan Yerlikaya’nın konuşması boyunca “Kayyım halk iradesine darbedir”, ”Kayyıma değil, halka bütçe”, “Seçim hak, kayyım darbe” yazılı dövizleri taşıdı.