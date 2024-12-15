On binlercesi döndü deniliyordu: İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı

Bakan Yerlikaya, Şam'da Esad'ın devrilmesinin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısını da açıkladı.





"Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından ÖNCE “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı: 06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli

07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli

08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli







Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından SONRA “Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli” olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:

"Gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı 8 Aralık‘ta Şam rejimi düştüğünde 240'tı, Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra bu sayı dün 1847 oldu. Şu anda ülkemizde 2 milyon 938 bin 261 Suriyeli bulunmaktadır"





TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ediyor. İçişleri Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kürsüye geldi.Bakan Yerlikaya TBMM'de yaptığı konuşmasında ülkesine dönen Suriyelilerin sayısını açıkladı. Yerlikaya gün gün verileri sosyal medya hesabından da bilgileri paylaştı:-09.12.2024 tarihinde 1.259 Suriyeli-10.12.2024 tarihinde 1.669 Suriyeli-11.12.2024 tarihinde 1.293 Suriyeli-12.12.2024 tarihinde 1.553 Suriyeli-13.12.2024 tarihinde 1.847-Suriyeli Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz."Bütçe görüşmelerinde Genel Kurul’a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ellerindeki dövizlerle kayyım atamalarını protesto etti. CHP ve DEM milletvekilleri “Kayyım halk iradesine darbedir” yazılı dövizler taşıdı.TBMM Genel Kurulu'nda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. Yürütme adına Genel Kurul’a hitap eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın kürsüdeki konuşması sırasında CHP ve DEM Parti Milletvekilleri ellerindeki dövizlerle kayyım atamalarını protesto etti.Milletvekilleri ellerinde; Bakan Yerlikaya’nın konuşması boyunca “Kayyım halk iradesine darbedir”, ”Kayyıma değil, halka bütçe”, “Seçim hak, kayyım darbe” yazılı dövizleri taşıdı.