Ön seçime katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş'tan flaş açıklama





"PARLAMENTER DEMOKRASİNİN YENİDEN TESİS EDİLEBİLMESİ İÇİN BİRİZ VE BERABERİZ"





"TAM MUTABAKAT SAĞLANDI"





İDDİALAR BOŞA DÜŞTÜ

CHP lideri Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da yaptığı üçlü zirvenin ardından gözler Yavaş'tan gelecek açıklamaya çevrilmişti.Yavaş, ön seçime katılmayacağını açıklamasının ardından o fotoğrafa ilişkin açıklamalarda bulundu.Sosyal medya hesabından, "Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı" diyen Yavaş şunları söyledi:"Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz"CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında ön seçimin 23 Mart'ta olacağını duyurarak üçlü fotoğraf için, "Çağlayan'daki umutları güçlendirdi. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede, partinin başarısı için herkes elinden geleceği yapacak, hassas bir sürecin yürütülmesi konusunda tam mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.Yavaş'ın adaylığına ilişkin birçok haber kanalında, "Her şartta aday olacak" yorumu yapılırken, Yavaş'ın görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşım iddiaları da boşa düşürdü.