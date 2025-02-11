Ön seçime katılmayacağını açıklayan Mansur Yavaş'tan flaş açıklama

Yavaş, ön seçime katılmayacağını açıklamasının ardından o fotoğrafa ilişkin açıklamalarda bulundu.
"PARLAMENTER DEMOKRASİNİN YENİDEN TESİS EDİLEBİLMESİ İÇİN BİRİZ VE BERABERİZ"
Sosyal medya hesabından, "Pazar günü Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşme fotoğraf karelerine yansıdı" diyen Yavaş şunları söyledi:
"Ülkemizin güzel günlere kavuşması, emeklilerin, asgari ücretlinin, öğrencilerin, işçilerin rahata erebilmesi, parlamenter demokrasinin yeniden tesis edilebilmesi için biriz ve beraberiz"
"TAM MUTABAKAT SAĞLANDI"
CHP lideri Özel, partisinin grup toplantısında ön seçimin 23 Mart'ta olacağını duyurarak üçlü fotoğraf için, "Çağlayan'daki umutları güçlendirdi. Başkanlarımızla yaptığımız görüşmede, partinin başarısı için herkes elinden geleceği yapacak, hassas bir sürecin yürütülmesi konusunda tam mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.
İDDİALAR BOŞA DÜŞTÜ
Yavaş'ın adaylığına ilişkin birçok haber kanalında, "Her şartta aday olacak" yorumu yapılırken, Yavaş'ın görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşım iddiaları da boşa düşürdü.