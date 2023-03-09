Onbinlerce bina yıkıldı... Şimdiye kadar tutuklananların sayısı sadece 269

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hasar tespit raporu, Kahramanmaraş merkezli depremin 11 ilde yarattığı yıkımı ortaya koydu. Buna göre depremde en fazla yıkıma uğrayan kentler Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman oldu. Ancak 11 ilde yaklaşık 232 bin bağımsız bölümden oluşan 78 bin binayla ilgili tespit yapılamadı. Hatay’daki 6,4 büyüklüğündeki son depremin yaklaşık 198 bin az veya orta hasarlı binaya etkisi ise bilinmiyor.
Bu kadar bina yıkılmasına veya ağır hasar görmesine rağmen imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda şimdiye kadar sadece 1068 kişinin sorumluluğu saptandı.
Gözaltına alınan üphelilerden 269'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 320 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 228 şüpheli hakkında yakalama kararı, 106 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.
Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken, şüphelilerden 43'ünün hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, 14 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi, 86 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Hırsızlık soruşturmaları
Cumhuriyet başsavcılıklarının, depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik soruşturmaları kapsamında, 393 olayla ilgili 338 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 208'i tutuklandı, 39 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.
Soruşturmalar çerçevesinde, 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 29 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ediyor.
SOSYAL MEDYA MESAJLARI SEBEBİYLE GÖZALTINA ALINANLAR DAHA FAZLA
Bu arada deprem ile ilgili sosyal medya mesajlarınya hükümeti eleştiren, yardımlarım gecikmesini protesto edenlere polis göz açtırmıyor .
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı internet ortamında 7 gün 24 saat sosyal medyayı takip ettiğini açıkladı.
BİN 129 HESAP TESPİT EDİLDİ
Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarındaki paylaşımlar sebebiyle bin 129 hesap yöneticisi hakkında işlem yapıldı .
29'U TUTUKLANDI
621 hesap yöneticisi hakkında ise adli işlem başlatılıp savcılığa sevk edilirken 154 şahıs gözaltına alınırken, 29 kişi ise tutuklandı.