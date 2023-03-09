Onbinlerce bina yıkıldı... Şimdiye kadar tutuklananların sayısı sadece 269

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hasar tespit raporu, Kahramanmaraş merkezli depremin 11 ilde yarattığı yıkımı ortaya koydu. Buna göre depremde en fazla yıkıma uğrayan kentler Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman oldu. Ancak 11 ilde yaklaşık 232 bin bağımsız bölümden oluşan 78 bin binayla ilgili tespit yapılamadı. Hatay’daki 6,4 büyüklüğündeki son depremin yaklaşık 198 bin az veya orta hasarlı binaya etkisi ise bilinmiyor.







Bu kadar bina yıkılmasına veya ağır hasar görmesine rağmen imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda şimdiye kadar sadece 1068 kişinin sorumluluğu saptandı.





Gözaltına alınan üphelilerden 269'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 320 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi. Ayrıca 228 şüpheli hakkında yakalama kararı, 106 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.