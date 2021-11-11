Samanyolu Haber /Ekonomi / Onbinlerce çiftçi haciz kıskacında /11 Kasım 2021 10:04

Onbinlerce çiftçi haciz kıskacında

Fahiş fiyat artışları ve bu yılki kuraklık nedeniyle sıkıntılı dönemler geciren çiftçiler bu kez de banka borçları nedeniyle haciz kıskacında. Türkiye Ziraatçiler Derneği’nin verilerine göre 100 binden fazla çiftçi haciz tehdidi altında bulunuyor.

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Tarım Bakanı Pakdemirli, "Zarar eden çiftçi yok" dese de tarladaki gerçek bunun aksini gösteriyor. Zira şu sıralarda çiftçiler banka borçları, faizler, artan maliyetler ve kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ekim dönemi olmasına rağmen tarlalarını ekemeyen çiftçiler, en azından banka borçlarının ödenmesi ile ilgili kolaylık sağlanmasını istiyor.

Ancak bekledikleri kolaylıklar ise kendilerine gösterilmiyor.

100 binden fazla çiftçinin haciz tehdidi altında bulunduğunu belirten Türkiye Ziraatçiler Derneği ise tarım sektörünün sıkıntılarına acil çözüm bulunması gerektiğini vurguluyor.

DW Haber, malvarlıkları haczedilen çiftçilerle görüştü, yaşadıkları sıkıntıları mercek altına aldı.
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