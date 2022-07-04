Onbinlerce uçuş iptal edildi

Pazar günü sabah saatlerinde 1500 uçuş iptal edildi. 4 Temmuz tatil gününü de hesaba katarak 2,46 milyon kişi ülke genelindeki havaalanlarından taramadan geçti.



Bu, salgının başlamasından bu yana en yüksek rakam.



Bununla birlikte havayolları talebi karşılamakta zorluk çekiyor. Havayolları, çalışan eksikliğiyle artan yakıt fiyatlarını başlıca zorluklar olarak niteliyor.





Federal Havacılık Dairesi ise salgın döneminde havayollarına aktarılan milyarlarca dolarlık yardım paketlerini anımsatıyor ve şirketlerin müşterilerin taleplerini karşılaması gerektiğini belirtiyor.



Özellikle ülkenin doğu kıyısından havalanması planlanan uçaklar iptallerden en fazla etkilendi. Newark Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuşların yüzde 3’ü iptal edildi.



New York’taki diğer havaalanları da önemli oranda iptal ya da ertelemelere sahne oldu.





John F. Kennedy Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuşların yüzde 36’sı ertelendi. Bu, toplamda 247 uçuş anlamına geliyor.



LaGuardia Havaalanı’ndaki uçuşların yüzde 11’i Cumartesi günü iptal edildi. Uçuşların yüzde 20’si de ertelendi.



Washington’un hemen yanı başındaki Ronald Reagan Ulusal Havaalanı’nda da uçuşların yüzde 29’u ertelendi. Uçuşların yüzde 7’si de iptal edildi.