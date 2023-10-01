Samanyolu Haber /Gündem / Önce Anayasa'ya uyması lazım /01 Ekim 2023 17:50

Önce Anayasa'ya uyması lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Çağrı yapanların önce Anayasa'ya uyması lazım" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul konuşmasında yaptığı yeni anayasa çağrısına "Çağrı yapanların önce anayasaya uyması lazım" cevabını verdi.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurulda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’yi, 12 Eylül darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur" dedi.

Erdoğan, şu çağrıda bulundu: "Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak; Grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini… Tüm toplumsal kesimleri… Bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi… Yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağırımıza katılmaya davet ediyoruz."

KARAMOLLAOĞLU VE DAVUTOĞLU, KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

TBMM’nin açılış töreninden sonra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu Meclis’teki makam odasında ziyaret etti.
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