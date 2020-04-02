Önce Ankara'nın ortasındaki S-400'leri çıkar!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, 3 Nisan'da yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde video-konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında uluslararası medya kuruluşlarından gazetecilerin sorularını cevapladı.





Hutchison, toplantıda Koronavirüs ile mücadele ve Türkiye'nin İdlib için talep ettiği askeri destek hakkında mesajlar verdi.





TÜRKİYE; ABD VE NATO'DAN YARDIM TALEP ETMİŞTİ





Hutchison, DW Türkçe'nin "İdlib’de Türkiye ile Esed rejimi arasında yeni bir askeri çatışma yaşanabileceği konusunda endişeler var. Türkiye, hem NATO'dan hem ABD'den askeri destek talep etmişti. Bu talebe nasıl cevap verildi?" sorusunu cevaplarken ilginç ifadeler kullandı.





"Bizler Türkiye'ye yardım edecek bir paketi oluşturmayı umut ediyoruz." diyen büyükelçi, "Suriye’nin saldırganlığına karşı koymasına destek amacıyla bazı yetkinlikleri Türkiye'ye vermemize mani olan şey Rus savunma sistemi. Bunun faaliyete geçirilmeyeceğini umut ediyoruz." dedi.

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, "Türkiye, S-400'den vazgeçmeli." dedi.



"S-400'LERİ ANKARA'NIN ORTASINDAN ÇIKARIN" MESAJI

Büyükelçi şöyle devam etti: "Rusya ve Suriye saldırganlığının kurbanı oldukları için Türklerin, Ankara'nın ortasındaki Rus savunma sistemini buradan çıkartmalarını, bu sayede de bize Suriye’deki sivilleri koruyabilmelerine tümüyle yardımcı olabilme özgürlüğünü temin etmelerini umuyoruz."





Koronavirüs salgını sebebiyle NATO’nun 70 yıllık tarihinde ilk kez bakanlar düzeyinde bir toplantının sanal ortamda yapılacağına dikkati çeken Hutchison, "Bu salgın NATO için bir ilk. NATO'nun kurulduğu 1949 yılından bu yana küresel çapta bu denli büyük bir salgın, kriz ile karşı karşıya kalmamıştık.” diye konuştu.





"İNSANİ BİR KRİZ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"





ABD Büyükelçisi Hutchison, "NATO ve Rusya koronavirüs ile mücadelede işbirliği yapmalı mı? Rus doktorların, NATO müttefiki İtalya’da olmasını bir tehdit olarak algılıyor musunuz?" sorusunu da cevap verdi.





Hutchison, "İnsani bir kriz, sağlık ile ilgili bir kriz yaşıyoruz. Birbirimize yapabileceğimiz her yardımı yapmalıyız." dedi.





Hutchison, Rusya’nın gerekse de Çin'in dezenformasyon girişimlerine göz yumulmaması gerektiğini, buna karşı da gereken tepkinin verildiğini ifade etti.



