Önce batır, 6,5 milyar TL'ye kurtar!

Kamuya ait Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik ile Halk Hayat ve Emeklilik Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından devralındı.





6 sigorta şirketini devralma işleminin TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye maliyeti 6 milyar 540 milyon lirayı bulacak. Bu bedelin 179,1 milyon liralık kısmı hariç tamamı özel tertip iç borçlanma senedi ile ödenecek.





Şirketlerden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamalara göre, Varlık Fonu şirketleri piyasa değeri üzerinden satın aldı.





GÜNEŞ SİGORTA'YA 612,5 MİLYON TL ÖDENDİ

Vakıfbank’tan yapılan açıklamaya göre şirkete ait ve Güneş Sigorta AŞ sermayesinin yüzde 51,1'ini temsil eden hisseler ile Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ sermayesinin yüzde 53,9'unu temsil eden hisseler TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye devri için bugün sözleşme imzalandı.





Vakıfbank’ın açıklamasına göre, Güneş Sigorta AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedel beher pay başına 2.22 TL olarak belirlendi ve toplam satış bedeli 612 milyon 586 bin 127,65 TL oldu.





Satış bedelinin, tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ile ödenecek. Güneş Sigorta’nın dün Borsa İstanbul'da kapanış seansında hisse değeri 2,82 liraydı. Güneş Sigorta’nın hisselerinin yüzde 38,9’u Borsa İstanbul’da işlem görüyor.





VAKIF EMEKLİLİK İÇİN 724,5 milyon TL





Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ hisseleri için bankaya Vakıfbank'a ödenecek bedelin ise beher pay başına 0,0896 TL olarak belirlendiği ve toplam satış bedelinin 724 milyon 584 bin 226,21 TL olduğunu kaydedildi.





Paranın tamamı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile ödenecek.





İşlemler sonucunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Güneş Sigorta AŞ'nin sermayesindeki payı yüzde 61,1'e ve Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ'nin sermayesindeki payı yüzde 62,9'a yükseldi.





ZİRAAT SİGORTA'NIN DEVRALMA BEDELİ 931.2 MİLYON TL





Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre ise bankaya ait ve Ziraat Sigorta AŞ sermayesinin yüzde 99,97'sini temsil eden hisseler ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ sermayesinin yüzde 99,97'sini temsil eden hisseler TVF Finansal Yatırımlar AŞ ile devir sözleşmesi imzalandı.





Buna göre, Ziraat Sigorta AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedel beher pay başına 18,63 TL olarak belirlendi ve toplam satış bedeli 931 milyon 220 bin 550,00 TL oldu. Satış bedeli DİBS ile ödenecek.





ZİRAAT'İN İKİ İŞTİRAKİ DAHA KURTARILDI





Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedel ise beher pay başına 23,00 TL ve toplam satış bedeli 1 milyar 839 milyon 448 bin lira oldu.





Yine satış bedelinin tamamı özel tertip DİBS ile ödenecek. İşlem sonunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Ziraat Sigorta AŞ'nin sermayesindeki ve Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ'nin sermayesindeki payı yüzde 100'e yükseldi.





HALKBANK'IN İŞTİRAKLERİ DE SATIN ALINDI





Halkbank'a ait ve Halk Sigorta AŞ sermayesinin yüzde 89,18'ini temsil eden hisseler ile Halk Hayat ve Emeklilik AŞ sermayesinin tamamını temsil eden hisseler TVF Finansal Yatırımlar AŞ'ye devredildi.





Halk Sigorta AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedel beher pay başına 0.0186 TL (1 TL nominal hisse için 1,86 TL) olarak belirlendi.





Toplam satış bedeli olan 578 milyon 904 bin 511,54 TL’nin 399 milyon 778 bin 774,87 TL'lik kısmı özel tertip devlet iç borçlanma senedi ile kalan tutar ise hisse devrinden sonra nakit olarak ödenecek.





Halk Sigorta’nın hisselerinin yüzde 4,68’i Borsa İstanbul’da işlem görüyor, bugünkü kapanış değeri 3,50 lira.





Varlık Fonu Yönetim Kurulu: (Soldan sağa) Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyal (üye), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu (üye), Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan (üye), Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak (Başkan vekili), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Yönetim kurulu başkanı), Zafer Sönmez (Genel müdür), Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın (üye), Salim Arda Ermut (üye)

EMEKLİLİK ŞİRKETİ DE EL DEĞİŞTİRDİ





Halk Hayat ve Emeklilik AŞ hisseleri için bankaya ödenecek bedel ise beher pay başına 4,1149 TL olarak belirlendi.





Toplam satış bedeli 1 milyar 695 milyon 338 bin 800 TL oldu. Bedelin tamamı özel tertip DİBS ile ödenecek.





İşlem sonunda TVF Finansal Yatırımlar'ın Halk Sigorta AŞ'nin sermayesindeki payı yüzde 95,32'ye, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ'nin sermayesindeki payı ise yüzde 100'e yükseldi.