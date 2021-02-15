"Önce bir kendi aranızda anlaşın, sonra bize gelin"

Sözcü’den Deniz Zeyrek’e konuşan Kılıçdaroğlu, “Geniş tabanlı bir anayasa çalışması teklif edilirse tavrınız ne olur?” sorusuna “Bizim arzumuz demokratik parlamenter sisteme dayalı bir anayasa” yanıtını verdi.







‘SİVİL DARBE SÜRECİNDEYİZ’





AKP ve MHP'nin açıklamalarında bu yönde bir ifade olmadığına işaret eden Kılıçdaroğlu, "Hatta Sayın Bahçeli yeni anayasa çalışmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini güçlendirmek için bulunacaklarını söyledi" diye konuştu.





Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Erdoğan, böyle bir şey söylüyorsa niye anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu da söylemelidir. Maalesef bir sivil darbe süreci içindeyiz. Bu süreçte sivil anayasa iklimi yok. Rahmetli Ecevit, koalisyon hükümeti döneminde Avrupa Birliği uyumu için birçok anayasa değişikliği yapmıştı. Hepsi de oy birliğiyle kabul edilmişti. Ayrıca öncelikli başka konular var. Ülkede o uygun iklim yok, tersine sivil darbe var. Ekonomik buhran var. Öncelikle bunun halledilmesi lazım. Ülkedeki gerginliğin yumuşatılması lazım. Yatağa aç giren insanlar var, işsizler var, zorda esnaf kardeşlerimiz var. Önce onların sorunlarını çözmek lazım.”





‘SÖYLEMLERİ ARASINDA 180 DERECE FARK VAR’





Kılıçdaroğlu, AKP ile MHP'nin yeni anayasa konusunda kendi aralarında da anlaşamadıklarını belirterek, "Otursunlar önce kendi aralarında anlaşsınlar. Söylemleri arasında 180 derece fark var" dedi.