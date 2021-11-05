Önce dolar, sonra altın derken şimdi de gümüş piyasası karıştı

AŞAĞIDA 22 DOLAR KIRILIRSA ÇÖKÜŞ OLUR





GÜMÜŞTE ANTİBAKTERİYEL KULLANIM ARTIYOR





Gümüş piyasaları Fed'den gelen varlık alımlarının azaltılacağı haberiyle geriledi ve bundan sonra ‘varlık alımları’ bir şekilde gümüşün yoluna hep çıkacak gibi gözüküyor. Analistlere göre ons gümüş eğer 23 dolar sınırını korursa, bu yolda güçlü duruşunu koruma şansına sahip.Geçen günlerde, 24 doların üzerinde denemeler yapan gümüş, bu hafta yeniden 23.50 doların altına çekildi. Son haftalarda 23 dolar piyasanın hafızasına yerleşerek önemli bir destek seviyesi oluşturdu. Sıçrama 25 ve sonrasında 28 dolara taşıyabilir. Bu seviyenin korunmasının önemli olduğunu söyleyen FXEmpire analisti Christopher Lewis, “Bu, daha uzun vadede nereye gideceğimizi belirleyebilir ve buradan bir tür sıçrama yapılırsa, o zaman 24 doların seviyesi mümkün. 24 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirsek, bu çok olumlu bir işaret olur ve bundan sonra 25 dolar seviyesine bakabiliriz. 25 dolar seviyesi elbette çok büyük, yuvarlak, psikolojik olarak önemli bir rakam olduğu için çok dikkat çekecek bir alan” değerlendirmesinde bulundu.Dünya gazetesinin aktardıklarına göre Lewis, 23 dolar seviyesinin altına düşülürse, 22 dolar seviyesine bakılabileceği uyarısı yaptı ve ekledi: “Elbette 22 dolar seviyesi, daha önce çok sayıda alıcının piyasaya girdiğini gördüğümüz bir nokta, bu nedenle ileriye dönük “piyasa tabanı” olabilir. Ancak bu seviyenin altına inilmesi bir çöküş yaratabilir.”CPM Group da gümüşün kritik bir dönemden geçtiğini belirtti. Değerli metal analizleri yapan CPM, bu hafta yatırımcıları bilgilendirme amaçlı yaptığı online yayında, gümüş fiyatlarının bir süredir dalgalandığı 22-24 dolar aralığından çıkması ve 25 doları devirmesi halinde 28 dolara doğru yapılacak hamlelerin önünün açılabileceğini ifade etti.COVID-19 pandemisi, ArGe'yi antibakteriyel amaçlar için gümüş kullanımında hızlandırdı. Gümüş bazlı biyositler, bakterileri öldürebilen ve enfeksiyonu önleyebilen antimikrobiyal özellikleri nedeniyle çeşitli tıbbi uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğerlerinin yanı sıra tıbbi cihazlar, tekstiller ve yara pansumanları içeren gümüş antimikrobiyal kaplama pazarından gelen mevcut gümüş talebi yıllık tahmini 10 milyon onsu buluyor. Bu, gümüşün 500 milyon onsun üzerindeki genel endüstriyel pazarına kıyasla küçük olsa da, gümüş bazlı antimikrobiyal kaplamalara olan talebin, COVID-19 pandemisi nedeniyle son 18 ay içinde ve gelecekte güçlü bir büyüme göstermesi bekleniyor.