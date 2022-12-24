Önce Erdoğan'a 'başdanışman' sonra 'YÖK üyesi' oldu; Hem de 10 gün içinde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine ilişkin atama kararları, Resmi Gazete’de yayınlandı. 14 Aralık tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan kararla Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atanan eski Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, bugün yayımlanan kararla YÖK üyesi olarak görevlendirildi.
Prof. Dr. Hülagü, sosyal medya hesabından; “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevi yanında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) üyeliği görevine atanmış bulunmaktayım. Düsturumuz halka hizmet, Hak’ka hizmettir. Rabbim utandırmasın. Amin” mesajını paylaştı.
Hülagü, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı’na atandığında da sosyal medya hesabından “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle bugün itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Aziz Milletimizin emrinde 7/24 çalışmak büyük onurdur, bu imkânı sağlayan Rabbime şükürler olsun. Allah utandırmasın. Amin” paylaşımı yapmıştı.