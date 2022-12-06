Önce eşi ve doktor yeğenini sonra kendini öldürdü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde biri kadın üç kişi, silahla vurularak öldürüldü ortaya çıktı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre Seyfettin Ç önce eşi Evin Ç’yi sonra da doktor olduğu iddia edilen yeğeni Haşim Ç’yi vurdu ve en son yakınlarını öldürdüğü silahla intihar ettiği iddia edildi.





Hakkari Esenyurt Mahallesi TOKİ konutları yakınında meydana gelen olayda üç kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Yapılan olay yeri incelemesinde Haşim Ç.’nin (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Seyfettin Ç. (41) ve eşi Evin Ç. (35), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.