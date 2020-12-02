Önce gasp ettiler, şimdi yok pahasına satacaklar

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) rejiminin 27 Eylül 2020'de Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile gasp ettiği 800 şirketten biri de Naksan Holding.





Dört yıldır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından idare edilen Naksan'ın şirketleri tek tek satılmaya başlandı.





Muhammen bedeli 1,1 milyar lira olarak belirlenen Naksan Plastik’in Gaziantep’teki fabrikasıyla ilgili tüm mal, hak ve varlıklarının satışına yönelik ihale 18 Aralık’ta yapılacak.





Ancak şirket ya da yöneticileriyle ilgili verilmiş ve kesinleşen bir mahkeme kararı yok.





MÜSADARE KARARI OLMADAN SAHİPLERİNE RAĞMEN SATIŞ YAPILAMAZ





Ortada bir müsadere ya da el koyma kararı da bulunmuyor. Şirketlerin ortakları hakkında açılan davalarda henüz savunmalar bile alınmadı. Naksan Holdinge ait 25 şirket var. Bunlardan 20’si aktif, 5’i ise tasfiye hâlinde. Ancak yargılanma dosyasında şirketle alakası olmayan 71 şirketle irtibatlandırılmaya çalışılıyor.







Şirket için biçilen değer 1,1 milyar lira. Ancak kayyımların rakamlarına göre bile şirket yılda 200 milyon lira kâr ediyor. Holdingin 5 yıllık kârı bile satış rakamına yakın. AKP rejimi, kayyımlar eliyle gasp ettiği Naksan’ı, şimdi de hukuku ayaklar altına alarak satmanın hesabını yapıyor.





Sektöründe en önde gelen firmalar arasında yer alan Naksan Holding’e ait Naksan Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Nakpilsa Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Royal ve Atlas Halı Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, (Royal) BCF-1 Ticari ve İktisadi Bütünlükleri TMSF’nin kararı ile satışa çıkarıldı.





Daha önce 6 Ekim ve 20 Ekim 2020 tarihlerinde alıcı çıkmadığı için ihaleler iptal edilmişti.







TMSF YÖNETİCİLERİ HESAP VERECEK





AKP'nin eski Beyoğlu (İstanbul) belediye meclis üyesi Muhittin Gülal'ın başkanlık koltuğunda oturduğu TMSF’nin şirketler ile ilgili satış kararı 26 Ekim 2020 tarihli gazetede yayımlandı.





İlana göre şirketlerin satışı 18 Aralık 2020 tarihinde ve ilanda belirtilen usule göre yapılacak.





Şirket ortakları, satışın durdurulması için satış kararı alan TMSF’ye itiraz etti. Satışın durdurulması talep edildi. Ancak şu ana kadar TMSF tarafından satışın durdurulması ve iptaline dair ortaklara ulaşan bir TMSF kararı olmadı.





TMSF’nin satışla ilgili bir karar vermemesi karşısında şirket ortakları TMSF’nin satış kararının iptali için İdare Mahkemesine itirazda bulunmak suretiyle dava açtı.





KESİNLEŞMİŞ KARAR YOK, SATIŞ DURDURULMALI





İtiraz dilekçesinde "satışın kanunsuz olduğu ve telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunuldu. Zira şirketler 2016’dan bu yana kayyımlar tarafından yönetiliyor. Ancak şirket ortaklarına hiç bir şekilde bilgi verilmiyor. Satış kararının gerekçesi bilinmediği gibi kar eden bir şirketin neden satıldığı da açıklanmıyor.





Şirket hakkında kesinleşmiş bir müsadere veya el koyma kararı da yok. Şirket ortaklarıyla ilgili yargılamalarda da kesinleşmiş bir karar yok. Bazı ortakların savunması bile alınmış değil.





OLUŞACAK ZARARIN TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAZ





Mahkemeye verilen itiraz dilekçesinde bütün bu noktalar ayrıntılı olarak anlatılıyor.





Kesinleşmiş el koyma veya müsadere kararlarının olmamasına rağmen, satış yapıldığı takdirde, ileride mahkemelerin, şirketlerin sahiplerine iadesi kararı vermesi ihtimali de dikkate alındığında, gerek alıcılar gerekse şirket sahipleri bakımından geri dönülemez ve telafi edilemez zararların oluşacağı’ belirtiliyor.





YOK PAHASINA SATIŞ!





TMSF’nin holding için belirlediği muhammen bedel 1 milyar 126 milyon lira. Ancak Naksan Plastik hakkında TMSF tarafından yapılan açıklamada, "2018 yılı kârı 140 milyon TL, 2019 yılı kârı ise 197 milyon TL." deniliyor.





Tr724'e mülakat veren bir şirket yöneticisi, söz konusu durumu, “Bu bile tek başına belirlenen muhammen bedelin ve satışın amacının doğru olmadığı noktasında yeterlidir.” sözleriyle yorumluyor.





YARGILAMASI DEVAM EDEN ŞİRKET SATILAMAZ





TMSF’nin, yargılaması devam eden şirketleri satış yetkisinin bulunmadığı belirten şirket yöneticisi, “Mahkemeye sunduğumuz itiraz dilekçesinde bunu da belirtti. Satışın ulusal ve uluslararası hukuk kurallarına, Türk Ticaret Kanunu ve anayasaya açıkça aykırı olduğu, mülkiyet hakkının ihlal edildiğini belirttik." ifadelerini kullandı.





Aynı kaynak, "Geçmiş dönemlerde benzer durumda yapılmış olan satışların yargı kararları ile iptal edildiğini ve bu suretle oluşan durum karşısında devletin yüksek bir tazminat ödemekle karşı karşıya kaldığını aktardık. Mahkemece öncelikle satışın tedbir kararı verilerek durdurulması ve sonrasında iptalini istedik. Satışın gerçekleşmesi durumunda adli, idari ve cezai yönleri ile ağır sonuçlar doğacağı gibi, telafisi güç ve hatta imkansız sonuçlar ortaya çıkacaktır.” dedi.