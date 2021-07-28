Samanyolu Haber /Gündem / Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi /28 Temmuz 2021 11:40

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Geçtiğimiz Haziran ayında Üsküdar Belediye Meclisi'nde alınan kararla riskli yapı olduğu gerekçesiyle güçlendirme yapılarak öğrenci yurdu olmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne verilmesi planlanan Samanyolu TV'nin kendi mülkü olan binası dozerle yıkıldı.

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

El konulan ve ardından kapatılan Samanyolu TV’nin Üsküdar Kısıklı’daki binası yıkıldı. 90'lı yılların başından, kapandığı 2016'ya kadar Samanyolu Yayın Grubu'nun faaliyet binası ve holdingin kendi mülkü olan yapı dün itibariyle yıkıldı.

Binanın durumu Üsküdar Belediye Meclisi’nin haziran ayı oturumlarında gündeme gelmişti. Yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik üç parsel üzerinde bulunan Samanyolu TV binasıyla ilgili Üsküdar Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından hazırlanan teklifte, parsellerin Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 8 Haziran 2017 tarihli yazısı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne tahsis edildiği belirtildi.

BİNA RİSKLİ ÇIKTI, GÜÇLENDİRME İÇİN PROTOKOL İSTENDİ
 
Eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Cevdet Erdöl’ün rektörü olduğu Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin 2 Haziran 2021 tarihli yazısı ile Üsküdar Belediyesi’ne başvurduğu aktarıldı. Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemede statik açıdan riskli olduğunun tespit edildiği bildirildi. Yapının öğrenci yurdu olarak yeniden değerlendirilmesinin önerildiği kaydedildi. Riskli yapının öğrenci yurdu olarak kullanılabilmesi için güçlendirme yapılmak üzere belediye ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında ortak işbirliği protokolü imzalanması talep edildi.

OY ÇOKLUĞU İLE YETKİ VERİLDİ

Teklife ilişkin hazırlanan komisyon raporunda, eski TV binasını öğrenci yurduna dönüştürmek üzere imzalanacak protokol için Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’e yetki verilmesi uygun bulundu. Karara, CHP-İYİ Parti “hayır” oyu kullandı. Karar oy çokluğu ile Belediye Meclisi’nden geçti.

Güçlendirme yapılarak öğrenci yurdu olması öngörülen bina, Üsküdar Belediyesi’ne ait iş makineleri ile yıkıldı. Yıkım görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

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