Önce işçi çıkarttılar şimdi de fiyatlara zam...

Peki TOGG ilk piyasaya çıktığı Mart 2023’te ne kadardı?
TOGG’da ilk siparişler 2023 yılının Mart ayında alındı. O dönem standart menzilli modelin fiyatı 953 bin TL’ydi. TOGG T10X’in başlangıç fiyatı, piyasaya çıktığı Mart 2023’ten bu yana neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bu artışta, genel enflasyon, kurdaki değişimler, maliyet artışları ve son dönemdeki ÖTV matrah düzenlemeleri gibi faktörler etkili oldu.
TOGG piyasaya çıkmadan önce iktidar temsilcilerinin yaptıkları bütün açıklamalarda aracın fiyatının herkes için ulaşılabilir bir seviyede olacağı belirtilmişti. Peki bu şartlar altında asgari ücretle hatta ondan yüzde 20/30 fazla maaşla (örneğin 35 bin TL) çalışan evli ve 2 çocuk sahibi bir vatandaş TOGG alabilir mi?