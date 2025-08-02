Samanyolu Haber /Gündem / Önce işçi çıkarttılar şimdi de fiyatlara zam... /02 Ağustos 2025 11:40

Önce işçi çıkarttılar şimdi de fiyatlara zam...

Beklenen zam geldi; en ucuz TOGG’un fiyatı 1 milyon 862 bin TL’ye fırladı

SHABER3.COM

İktidarın ‘yerli ve milli’ olduğunu öne sürdüğü TOGG’un fiyatları güncellendi. Elektrikli araçlarda ÖTV oranının yüzde 10’dan yüzde 25’e yükselmesinin ardından güncellenen fiyatlara göre standart menzilli en ucuz TOGG (T10X) 400 bin TL’nin bile üzerinde zamlanarak 1 milyon 862 bin liraya çıktı. T10X V2 uzun menzil modeli ise 2 milyon 363 bin TL etiketle satışa sunuldu. Ayrıca Ağustos 2025 itibarıyla yeni siparişlerde ön ödeme tutarı ise 60 bin liradan 100 bin liraya çıkarılmış oldu.



Peki TOGG ilk piyasaya çıktığı Mart 2023’te ne kadardı?

TOGG’da ilk siparişler 2023 yılının Mart ayında alındı. O dönem standart menzilli modelin fiyatı 953 bin TL’ydi. TOGG T10X’in başlangıç fiyatı, piyasaya çıktığı Mart 2023’ten bu yana neredeyse iki katına çıkmış durumda. Bu artışta, genel enflasyon, kurdaki değişimler, maliyet artışları ve son dönemdeki ÖTV matrah düzenlemeleri gibi faktörler etkili oldu.



TOGG piyasaya çıkmadan önce iktidar temsilcilerinin yaptıkları bütün açıklamalarda aracın fiyatının herkes için ulaşılabilir bir seviyede olacağı belirtilmişti. Peki bu şartlar altında asgari ücretle hatta ondan yüzde 20/30 fazla maaşla (örneğin 35 bin TL) çalışan evli ve 2 çocuk sahibi bir vatandaş TOGG alabilir mi?


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