Önce İsrail sonra da Japonya sınırlarını kapattı!

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 30 Kasım’dan itibaren ülkeye yabancıların girişinin yasaklanacağını söyledi. Başbakan Kishida, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’un yeni varyantına karşı sınır tedbirlerini sıkı şekilde uygulayacaklarını belirtti.



Ülke içinde Kovid-19 vakalarının “düşük seyrine” rağmen olası vaka sayısı artışlarına karşı “kriz hassasiyetiyle” hareket edeceklerini söyleyen Kishida, “Omicron varyantına yönelik ‘güçlü bir kriz hissi’ yaşıyoruz. Küresel bazda bir yayılma hareketi olabileceğinden sınır önlemlerini genişletmeyi sürdüreceğiz.” dedi.



İlk olarak Güney Afrika’dan rastlanan ‘B.1.1.529‘ varyantına Dünya Sağlık Örgütü ‘Omicron’ adını vermişti. 32 mutasyona sahip Omicron, ‘süper varyant‘ olarak nitelendirilmişti. Varyant, Avustralya, Belçika, Botsvana, İngiltere, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, Hong Kong, İsrail, İtalya, Hollanda ve Güney Afrika’da görüldü.