Önce kabul etti sonra değiştirdi: Hiçbir Şey Kabul Etmiyorum









Trump’ın sabah saatlerinde sosyal medyadan paylaştığı, 3 Kasım’daki rakibi Joe Biden’ı kastederek “O kazandı çünkü seçim hileliydi” mesajı kamuoyunda ‘Başkan ilk defa seçimi kaybettiğini kabul eder gibi göründü’ şeklinde yorumlanmıştı.





Ancak Trump bu mesajdan yaklaşık bir saat sonra, “O sadece sahte haber medyasının gözünde kazandı. Hiçbir şey kabul etmiyorum. Gideceğimiz uzun bir yol var. Bu hileli bir seçimdi” ifadelerini kullandı.





Trump ve ekibi hile iddialarına henüz bir kanıt sunabilmiş değil.





Başvurdukları eyaletlerde de mahkemeler tarafından reddedildiler.





Uzmanlar Trump ekibinin hukuki süreçten bir sonuç alamayacağı düşüncesinde.





Her iki partiden seçim yetkilileri seçimlerde önemli bir sorun yaşanmadığını belirtiyor.





İç Güvenlik Bakanlığı da seçimleri “en güvenilir seçim” olarak nitelemişti.





Biden’ın ekibinde Beyaz Saray Genel Sekreteri olarak seçtiği Ron Klain, “Donald Trump’ın Twitter’ı Joe Biden’ı başkan yapmaz. Amerikan halkı yapar” ifadelerini kullandı.





Klain bu açıklamayı NBC televizyonuna yaptı.





Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton da Cumhuriyetçiler’e Joe Biden’ı seçilmiş başkan olarak tanımaları çağrısında bulundu.





3 Kasım’daki seçimler sonrası Trump yönetiminin geçiş sürecini başlatmaması Biden ekibinin işini zorlaştırıyor.





Bununla birlikte Biden her seferinde işlerine baktıklarının mesajını veriyor.





Geçiş sürecinin resmen başlaması için federal daireleri yöneten GSA’ın Joe Biden’ı kazanan olarak teyit etmesi gerekiyor.





Böylece Biden’ın ekibi yaklaşık 10 milyon dolarlık federal kaynağa ulaşabilir ve federal yetkililerle görüşmeler gerçekleştirebilir.





Biden’ın ekibinde yer alacak isimlerin de güvenlik soruşturmaları yapılabilir.





Ancak GSA henüz Biden’ın seçimi kazandığını resmen teyit etmiş değil.





GSA’ın başında Trump’ın 2017’de atadığı Emily Murphy bulunuyor.





Biden bu arada Pazar günü geçiş süreciyle ilgili danışmanlarıyla bir araya geliyor.





Biden seçimde resmi olmayan sonuçlara göre 306 delege kazanmış durumda. Başkan seçilebilmek için 270 delege yeterli.





Biden ayrıca ülke genelinde Trump’tan yaklaşık 6 milyon daha fazla oy kazanmış durumda.





Trump’a yakın bazı isimler Başkan’ın seçim sonuçlarını bir yerde kabul edeceğini ancak kamuoyuna yönelik açıklamalarında yenilgiyi kabul etmeyeceğini belirtiyorlar.