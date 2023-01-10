Samanyolu Haber /Gündem / Önce komiser şimdi de okul müdürü: 100 kadının fotoğraflarını çekmekten tutuklandı /10 Ocak 2023 12:23

Önce komiser şimdi de okul müdürü: 100 kadının fotoğraflarını çekmekten tutuklandı

İstanbul Kağıthane’de bir markette kadınların fotoğraflarını çeken sapık komiserin ardından bu kez de bir okul müdürü yakalandı.

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Birkaç gün arayla gelen iki haber vatandaşları şaşkına uğrattı. İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir markette alışveriş yapan bir kadının mahrem  görüntüsünü çekerken yakalanan kişinin komiser olduğu ortaya çıkmıştı. Son haberde ise İstanbul’da kadınların fotoğraflarını kişinin okul müdürü olduğu tespit edildi.

ERZURUM’DAN İSTANBUL’A GEZMEK İÇİN GELMİŞ

Erzurum'dan İstanbul'a gezmek amacıyla gelen okul müdürü Hakan K. geçtiğimiz aralık ayı başında dolaşmaya başladı. İstiklal Caddesi'nden Kadıköy'e kadar birçok yeri gezen Hakan K. iddiaya göre cep telefonuyla sokakta, metroda ya da parkta bir çok kadının mahrem fotoğraflarını çekti.

100 MAĞDUR KADIN VAR…

Hakan K. bu şekilde yaklaşık 100 kadının fotoğraf ve videolarını telefonunda özel klasörlere ayırarak arşivledi. Yakandığında pişman olduğunu söyleyen okul müdürü Hakan K. tutuklanarak cezaevine gönderildi 
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