Önce ''Malum zat'', şimdi ''Bahsettiğiniz kişi''

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, "Kendi dokunulmazlığımı kaldırmadan Başbakan olarak Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına izin vermedim. Benim de kalktı dokunulmazlığım o anda." sözlerinin doğru olmadığını kaydetti.





Mustafa Şentop, TBMM'de gazetecilerin mensuplarının sorularını cevapladı.





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "dokunulmazlık" eleştiri hatırlatılması üzerine, bu tür tartışmalara girmeyeceğini, ancak o dönem Anayasa Komisyonu Başkanı olduğu için bilgilendirme yapmak istediğini söyledi.





MUSTAFA ŞENTOP ESKİ GENEL BAŞKANI İÇİN "BAHSETTİĞİNİZ KİŞİ" DEDİ





Davutoğlu'nun ismini telaffuz etmek yerine "Bahsettiğiniz kişi." diyen Şentop, "O dönem 800'ün biraz üzerinde dosya vardı. Toplamda 154 milletvekilinin dosyası vardı. Bunlardan 29'u AKP milletvekillerine aitti. Bahsettiğiniz kişinin (Ahmet Davutoğlu) bir dokunulmazlık dosyası yok idi." ifadelerini kullandı.





Şentop, "Yani dokunulmazlığın kaldırılması sadece hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülen, dosyasıyla Meclis'e intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı. Dokunulmazlık dosyası olan 29 milletvekili arasında ona ait olan bir dosya yoktu."