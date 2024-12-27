Samanyolu Haber /Gündem / Önce medya, şimdi de soda külü: Ciner grubundan dev bir satış daha /27 Aralık 2024 10:52

Önce medya, şimdi de soda külü: Ciner grubundan dev bir satış daha

Sürpriz bir kararla medyadaki tüm yatırımlarını sonlandıran ve Habertürk başta olmak üzere tüm kanalları satan Ciner Grubu, ortak olduğu Amerika'daki soda yatırım ve operasyonlarında grubun paylarının tamamını Şişecam'a sattı.

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Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor’u satan Ciner Grubu, soda külü işinden de çıktı. Şişecam, Ciner Grubu ile ortak oldukları Amerika’daki soda yatırım ve operasyonlarında grubun paylarının tamamını satın aldı.

Velev'de yer alan habere göre, anlaşmayla Şişecam’ın, ABD’de devam eden ve tamamlandığında yıllık 5 milyon ton doğal soda külü üretecek yatırımı yapan Pacific Soda LLC’deki payı yüzde 100’e çıktı.

Şirketin, Wyoming’de faaliyet gösteren Sisecam Wyoming LLC’deki payı ise yüzde 51’e yükseldi.

Kalan hisseleri ABD’li NRP Trona LLC’ye ait olan bu tesis, yıllık 2,5 milyon ton doğal soda üretim kapasitesine sahip.

285 MİLYON DOLAR ÖDENECEK

Hisse devri için gruba toplam 285 milyon 389 bin dolar ödeme yapacak olan Şişecam, bu hamleyle soda külü ve doğal soda külü alanlarında dünya liderliğine bir adım daha yaklaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, “Soda külü üretiminde ve doğal soda külü üretiminde dünya liderliğine yürüyoruz. Soda külündeki potansiyeli bugün girdi verdiği sektörlerle sınırlı görmüyoruz” dedi.
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