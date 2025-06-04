Samanyolu Haber /Gündem / Önce Tayyar şimdi de Selvi: 'Hiç hoş değildi, doğru olmadı' /04 Haziran 2025 10:13

Önce Tayyar şimdi de Selvi: 'Hiç hoş değildi, doğru olmadı'

31 Mart tarihinde İBB'ye yapılan 5. dalga operasyonlarında gözaltına alınan ve aralarında 5 CHP'li belediye başkanının yer aldığı 38 kişinin sağlık kontrolüne götürülürken çekilen ve servis edilen sevk görüntülerine AKP'nin sembol isimlerinden Şamil Tayyar'ın ardından iktidarın sesi konumundaki Abdulkadir Selvi de tepki gösterdi. Selvi "Bu insanlar seçilmiş belediye başkanları. Doğru olmadı" dedi.

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İBB'ye ve CHP'ye yönelik sonuncusu 31 Mart tarihinde yapılan dalga operasyonlarında bugüne kadar aralarında cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun da bulunduğu 100'den fazla kişi tutuklandı.

31 Mart tarihinde yapılan son dalga operasyonda aralarında Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları ve eski vekil Aykut Erdoğdu da dahil olmak üzere 22 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

AKP'NİN SEMBOL İSMİ ŞAMİL TAYYAR BİLE DOĞRU BULMADI
Servis edilen skandal görüntülerin ardından AKP'nin sembol isimlerinden birisi olan Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından bu duruma tepkisini açıkladı. Türkiye'nin kötü alışkanlıkları geride bıraktığını belirten, CHP'li belediye başkanlarına isnat edilen suçlamaların ne kadar ağır olursa olsun bu görüntülerin çekilmesine izin verilmesinin Türkiye'ye yakışmadığını belirtti.

TAYYAR'DAN SONRA SELVİ: DOĞRU OLMADI
Halktv'de yer alan habere göre Tayyar'ın ardından bu skandal görüntülere bir tepki de Abdulkadir Selvi'den geldi. Selvi bugünkü köşe yazısında söz konusu görüntüler hakkında şu ifadeleri kullandı:

Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanları ve eski Milletvekili Aykut Erdoğdu dün mahkemeye çıkarıldılar. Ancak mahkemeye çıkarılma şekilleri hiç hoş değildi. Sıraya dizildiler, terör örgütü mensupları gibi içeri alındılar. Bu insanlar seçilmiş belediye başkanları. Onlara terör örgütü mensuplarına ya da dolandırıcılık şebekelerine uygulanan muamelenin yapılması doğru olmadı.
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