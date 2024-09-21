Önce Tayyar, şimdi Metiner! AKP içinden bir itiraz daha

Ayrıca şu anki siyasi iklim yeni bir anayasa tartışmasını kaldıramayacak kadar kırılgan ve tehlikeli görünüyor.





Ekonomik sorun çözülmeden ve AK Parti’mizin yeni dönemde kurucu ruha uygun öze dönüşü yapısal düzeyde tamamlanmadan ve kendi siyasi evimizin içi temizlenmeden yapılacak anayasa tartışmaları hem AK Parti’yi geniş kitleler nezdinde gözden düşürür hem de kendi partimiz içinde telafisi imkansız derin yarılmalara yol açar.





31 Mart yerel seçimlerinin ardından iktidarın gündeme getirdiği yeni anayasa tartışmaları devam ediyor. Son olarak eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. "Şu an milletimizin öncelikli talepleri arasında yeni bir Anayasa talebi bulunmamaktadır" diyen Metiner, 'Rafa kaldırın' çağrısında bulundu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Metiner, "Bu önerim siyasi hareketimizin lideri ve Cumhurbaşkanımız olan Reis’imizedir" diyerek şu ifadeleri kullandı:"Diyeceğim ve önereceğim husus şu: Şu an milletimizin öncelikli talepleri arasında yeni bir Anayasa talebi bulunmamaktadır.Sürece zarar vermemek adına yeni anayasa meselesini sözünü ettiğim sorun alanları ortadan kaldırılıncaya kadar gündem dışı bırakmayı hem partimizin geleceği hem ülkemizin sosyal barışı için acil önemde görüyorum."Eski AKP milletvekili Şamil Tayyar da "Yeni anayasa talebi halkın gündemine ilk 20'ye bile girmiyor. Ayrıca gezdiğimiz, dolaştığımız hiçbir yerde yeni anayasa isteğinde bulunan tek kişi görmedik. Özetle ‘Ne yapılmak isteniyor da anayasa engeldir’ diye soruyorlar. Ben de farklı düşünmüyorum" demişti.