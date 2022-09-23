"ABD büyükelçiliğinden Soylu'ya gelen cevap" iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yeni iddialar ortaya atan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "parti kurmak için yaptığın çalımalar sırasında ABD büyükelçiliğinde temas kurmuştun ya, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bana ilettiğine göre sana verilen cevap ‘Önce uyuşturucu ile bağlantısını kessin sonra…' şeklinde olmuş. Ben İçişleri Bakanlığı'ndaki bürokratların yalancısıyım." ifadelerini kullandı.







Cumhuriyet'te yer alan habaere göre Özdağ, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Özdağ, yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu kavga benimle Soylu arasında kişisel bir kavga değil. Bu, devlet araçları kullanılarak Zafer Partisi'ne ve Zafer Partisi'nin politikalarına karşı gerçekleştirilen bir saldırı. Türkiye'nin göçmenistan olmasına ve iç savaşa sürüklenmesine karşı çıkan Zafer Partisi'ni terörize ederek susturma çabası içindeler. Susmayacağız, korkmayacağız, geri adım atmayacağız.





“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN BANA VERDİĞİ BİLGİLERE GÖRE…”





İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bana verdiği bilgilere göre HTS kayıtları, Whatsapp dahil bütün konuşmaların izlenmesi, Mobese kayıtlarının izlenmesi, banka kayıtlarının izlenmesi, hotel kayıtlarının izlenmesi ve gerekirse fiziki takip yöntemleri gerçekleştiriliyor. Bütün bunlar bana uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor.





“BAKANLIKTA TROL ORDUSU KURDUĞUNU BİLİYORUZ”







Valililerin büyük bir bölümünü DYP'li ailelerin çocuklarından seçiyor. AKP dışında bir partileşme çalışması, kendisi ne kadar siyaseti bırakacağım dese de doğru değil. Hala devam ediyor. Soylu, dünyada en fazla suçlu ile fotoğrafı olan İçişleri Bakanı.





PARTİ KURMAK İÇİN...



Süleyman Soylu'nun Ümit Özdağ ve Zafer Partisi'ne küfürler, hakaretler etmesine, anayasayı çiğneyerek Hatay'a sokmama girişimlerinde bulunmasının, istihbaratı kullanarak takip ettirmesinin, troller ordusu aracılığıyla iftira attırmasının nedeni Zafer Partisi'nin sığınmacılar politikalarıdır.Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nda bir trol ordusu kurduğunu biliyoruz. Bu troller sadece Soylu için çalışıyorlar. Ne devlet için ne de AKP için çalışıyorlar. Soylu iyi bir örgütçü.Siyaset böyle yapılmaz oğlum, yapacaksan siyaseti adam gibi yap. Unutmadan şunu da söyleyeyim; parti kurmak için yaptığın çalımalar sırasında ABD büyükelçiliğinde temas kurmuştun ya, İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bana ilettiğine göre sana verilen cevap ‘Önce uyuşturucu ile bağlantısını kessin sonra…' şeklinde olmuş. Ben İçişleri Bakanlığı'ndaki bürokratların yalancısıyım.