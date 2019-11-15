Kan donduran görüntüler!

Kayseri'de 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli M.A.'nın görevliler tarafından darp edilerek, pencereden binaya sokulduğu görüntülere sosyal medyada infiale sebep oldu.





Yüzde 60 zihinsel engelli M.A., iddiaya göre bahçede arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmediği gerekçesiyle küserek, yere oturup, ağlamaya başladı. Öğrencinin yanına giden görevliler, M.A.'yı ikna etmeye çalıştı.





"OYNATMIYORUM HOCA BEN DEĞİL MİYİM?"





Bir kişinin cep telefonu ile görüntülediği skandalda M.A., ısrarlara rağmen oturduğu yerden kalkmadı.





Bu esnada beden eğitimi öğretmeni K.K., "Kalkıyor musun, kalkmıyor musun?" diyerek öğrenciye tekme attı.





Öğrencinin, "Oynatmıyor, oynatmıyor." diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen K.K., "Oynatmıyorum lan oynatmıyorum. Hoca ben değil miyim?" diyerek karşılık verdi. Ardından da M.A.'ya kafasıyla vurmak için hamle yaptı.





Daha sonra K.K. ve yanındaki görevliler, ağlayan öğrenciyi kol ve bacaklarından karga tulumba tutup, pencereden binaya soktu. Görüntüde, öğretmen K.K. ve bazı görevlilerin, öğrencinin arkasından pencereden içeriye girdiği görüldü.





VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI





Sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük tepki çekerken biri öğretmen 6 kişi açığa alındı. Kayseri Valiliği, skandalla ilgili soruşturma başlattı.





Valilikten yapılan yazılı açıklamada "İlimiz Melikgazi bölgesinde bulunan 75'inci Yıl Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen olayla ilgili olarak, yöneticiler ve görevliler hakkında 4483 sayılı Kanun'a göre ön inceleme, 657 sayılı Kanun'a göre disiplin soruşturması başlatılmıştır. Ayrıca olaya karışan kamu görevlilerinin tamamı idari tedbir olarak açığa alınmış, memur statüsünde olmayanlar için işten çıkartılma süreci başlatılmıştır." denildi.