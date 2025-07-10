Samanyolu Haber /Gündem / Önce yoğun bakıma sonra ameliyata alınan Murat Çalık'ın son sağlık durumu nasıl? /10 Temmuz 2025 12:07

Önce yoğun bakıma sonra ameliyata alınan Murat Çalık'ın son sağlık durumu nasıl?

Lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen ve yeniden cezaevine sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeniden hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Eşinin 'tahliye edilmesini bekliyoruz' dediği Murat Çalık sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdi. Operasyonun ardından Çalık, kontrol amaçlı olarak yeniden yoğun bakıma alındı.

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23 Haziran'da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden hastaneye sevk edilen ve bir operasyon geçiren Murat Çalık önceki gün cezaevine gönderilmişti. Çalık dün tekrar rahatsızlanarak yeniden hastaneye sevk edilmiş, hazırlanan hastane raporunun detayları da ortaya çıkmıştı. Raporda, “Akut Myeloid Lösemi (AML M4)” ve “mukoepidermoid karsinom” tanısı konulan Çalık için cezaevi şartlarının hayati risk oluşturabileceği vurgulanmıştı.

Raporda, "Hastanın mevcut haliyle R tipi Kapalı veya Açık Ceza İnfaz kurumlarında kalması gerekmez. Hasta mevcut cezaevi koşullarında hayatını yalnız idame ettirebilmekle birlikte Akut Myeloid Lösemi tanısı ile ilişkili önemli bir husus göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın lösemi nüksü oranının sınırda olması sebebiyle cezaevi şartları hayati tehdit edici riske katkıda bulunabilir. Hasta, lösemi nüksü açısından yüksek riskli kabul edilmiş olup, yakın hematolojik takibi uygun olacaktır. Cezasının konutta infazına uygunluğu hakkındaki kararın, Adli Tıp Kurumu tarafından verilmesi uygundur." ifadelerine yer verilmişti.

YOĞUN BAKIMA ALINDI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Çalık'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dün akşam saatlerinde hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Çalık, bu sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdi. Operasyonun ardından Çalık, kontrol amaçlı olarak yeniden yoğun bakıma alındı.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Çağla Biçer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çalık'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi vermişti. Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumunun ciddileştiğini ve yoğun bakıma alındığını duyuran Biçer, "Yapılan ilk incelemeler sonucunda koroner yoğun bakıma yatışı yapılmış, yarın (bugün) anjiyo işlemi planlanmaktadır. Kamuoyunu süreç ilerledikçe bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
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