Samanyolu Haber /Gündem / Önce yüzde 14 indirim sonra yüzde 35 zam /19 Mayıs 2022 20:50

Önce yüzde 14 indirim sonra yüzde 35 zam

Son dönemde artan döviz kurları ve yükselmeye devam eden enflasyon rakamları farklı kalemlere yansımaya devam ediyor. Bu duruma yeni bir örnek ise Konya'da yaşandı.

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Artmaya devam eden enflasyon rakamları ve yüksek döviz kurları farklı şekillerde zam olarak hayata yansımaya devam ediyor.

Bu duruma bir örnek de Konya'dan geldi. AKP'li belediye yönetiminin önce yüzde 14 indirim uyguladığı su fiyatlarına bu kez yüzde 35 oranında zam yaptığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre AKP yönetimindeki Konya Büyükşehir Belediyesi, suya uyguladığı yüzde 14'lük indirimin üzerinden henüz 3 ay geçmeden yüzde 35'lik zam kararı aldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, geçen şubat ayında, AKP’li belediyelere, su tarifelerinde "En az KDV indirimi kadar" indirim yapmaları çağrısında bulunmuştu. Erdoğan’ın talimatının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, suya yüzde 14 indirim yaptıklarını açıklamıştı.

İKİ FATURA ÖDEMEYENİN DE SUYU KESİLECEK

Belediyenin zam kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan Tozoğlu, “Konya Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 35 zam yaptı. Geçen toplantıda ‘indirim’ yaptık diye yüzde 7’lik indirimi reklam edenlerin yeni zammı duyurmalarını beklemiyoruz. Partimizin muhalefetine rağmen bu zam yapıldı. Ayrıca bundan sonra iki fatura ödemeyenin de suyu kesilecek. Birileri buna sosyal belediyecilik diyor kabul ederseniz" dedi.
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