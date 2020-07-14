Samanyolu Haber /Gündem / Önce ziyaret, sonra ihraç! /14 Temmuz 2020 14:50

Önce ziyaret, sonra ihraç!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü harekâtta yaralanan, 33 yaşındaki Üsteğmen İsmail Tokmak, Facebook hesabında mesleğinden ihraç edildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'de yürüttüğü askeri harekât esnasında yaralanarak gazi olan Üsteğmen İsmail Tokmak, 2 Temmuz'da TSK'dan ihraç edildi. 

Tokmak, tedavi gördüğü sırada saat 09:30'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden kendisini ziyarete geldiklerini, yarım saat sonra ise ihraç edildiğini öğrendiğini söyledi. 

Tokmak gazilik unvanını da kaybetti.

AFRİN GAZİSİ, 2 TEMMUZ'DA İHRAÇ EDİLDİ

Tokmak yaralandıktan sonra memleketi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi. Tedavi gördüğü esnada Şanlıurfa Belediye Başkanı, milletvekilleri, il müdürleri gibi pek çok kişi tarafından ziyaret edildi. 

Ancak, Tokmak bunun ardından 2 Temmuz’da kamudan ihraç edildi.

İsmail Tokmak, başta Anadolu Ajansı olmak üzere verdiği mülakatlarda Afrin Harekâtı’nda arkadaşlarını kaybettiğini, çok üzgün olduğunu belirtmişti.

Kronos'un haberine göre Tokmak, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda ihraç kararına tepkisini şu sözlerle ifade etti: “Allah rızası için okuyun. Vicdanınız biraz hissederse bana da destek olun. 

Zeytindalı Harekâtı'nda gazi olarak, sabah 09:30’da kapı çalıyor. Sayın gazimiz, biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan sizlerin hal hatırını sormaya geldik. Devletimiz sağ olsun bizleri düşünüyor, Allah devletimizden razı olsun.

Afrin gazisi Üsteğmen İsmail Tokmak'ı hastanede Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi (soldan 3'üncü) de ziyaret etmişti.

SAAT 10:00'DA TELEFONLA BİRLDİRDİLER!

Ardından saat 10.00’da telefonum çalıyor. 'Ben sizin birliğinizden havan bölük astsubayı' dedi. 'Buyrun' dedim. ‘Komutanım, meslekten ihraç edildiniz' dedi.

'Allah’ım' dedim ben bu vatan için canımı ortaya koydum. Beş şehit arkadaşımı verdim. Dedim ki ya Rabbi keşke ben de şehitlerle beraber şehit olsaydım, bu utancı yaşatmasaydın. 

Allah aşkına ben ilaçsız beş dakika bile uyuyamayan, kulaklarımda işitme kaybı ve çınlama sesleri ile uyuyamayan ben neden bunu hak ediyorum? Allah’ım sen şahitsin ben vatan için gazi oldum, asla vatana hıyanet etmedim.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Önce ziyaret, sonra ihraç! Sonraki Haber >>

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

İdlib'de TSK konvoyuna saldırı!

Çayeli sular altında!

Çayeli sular altında!

Araba altından kaydı gitti!

Araba altından kaydı gitti!

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

İki gemi kafa kafaya çarpıştı

Küçük uçak denize çakıldı

Küçük uçak denize çakıldı

ABD’nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın

ABD’nin San Diego şehrinde askeri gemide yangın

Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Melek Çetinkaya ezber bozunca...

Heybeliada'da yangın!

Heybeliada'da yangın!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

Yandaş Akit TV'de ilginç sözler!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!

AKP'ye oy verdim, düştüğümüz hâle bak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:05:40