Önce ziyaret, sonra ihraç!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'de yürüttüğü askeri harekât esnasında yaralanarak gazi olan Üsteğmen İsmail Tokmak, 2 Temmuz'da TSK'dan ihraç edildi.





Tokmak, tedavi gördüğü sırada saat 09:30'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden kendisini ziyarete geldiklerini, yarım saat sonra ise ihraç edildiğini öğrendiğini söyledi.





Tokmak gazilik unvanını da kaybetti.







AFRİN GAZİSİ, 2 TEMMUZ'DA İHRAÇ EDİLDİ





Tokmak yaralandıktan sonra memleketi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine getirildi. Tedavi gördüğü esnada Şanlıurfa Belediye Başkanı, milletvekilleri, il müdürleri gibi pek çok kişi tarafından ziyaret edildi.





Ancak, Tokmak bunun ardından 2 Temmuz’da kamudan ihraç edildi.







İsmail Tokmak, başta Anadolu Ajansı olmak üzere verdiği mülakatlarda Afrin Harekâtı’nda arkadaşlarını kaybettiğini, çok üzgün olduğunu belirtmişti.





Kronos'un haberine göre Tokmak, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda ihraç kararına tepkisini şu sözlerle ifade etti: “Allah rızası için okuyun. Vicdanınız biraz hissederse bana da destek olun.





Zeytindalı Harekâtı'nda gazi olarak, sabah 09:30’da kapı çalıyor. Sayın gazimiz, biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan sizlerin hal hatırını sormaya geldik. Devletimiz sağ olsun bizleri düşünüyor, Allah devletimizden razı olsun.





Afrin gazisi Üsteğmen İsmail Tokmak'ı hastanede Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi (soldan 3'üncü) de ziyaret etmişti.





SAAT 10:00'DA TELEFONLA BİRLDİRDİLER!





Ardından saat 10.00’da telefonum çalıyor. 'Ben sizin birliğinizden havan bölük astsubayı' dedi. 'Buyrun' dedim. ‘Komutanım, meslekten ihraç edildiniz' dedi.





'Allah’ım' dedim ben bu vatan için canımı ortaya koydum. Beş şehit arkadaşımı verdim. Dedim ki ya Rabbi keşke ben de şehitlerle beraber şehit olsaydım, bu utancı yaşatmasaydın.





Allah aşkına ben ilaçsız beş dakika bile uyuyamayan, kulaklarımda işitme kaybı ve çınlama sesleri ile uyuyamayan ben neden bunu hak ediyorum? Allah’ım sen şahitsin ben vatan için gazi oldum, asla vatana hıyanet etmedim.”



