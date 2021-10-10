



Partisinin 7'nci Olağan İl Kongresi için Tokat'ta bulunan ve bir basın toplantısı düzenleyen Karamollaoğlu, son dönemde gündeme gelen erken seçim tartışmaları, Millet İttifakı'nı cumhurbaşkanı adayı ve ittifak ile ilgili açıklamalarda bulundu.





"İttifakların seçim sathı mailine girilmeden ciddi manada konuşulmasının bir faydasının olmadığının kanaatindeyiz." diyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:





"Bütün siyasi parti genel başkanlarını ziyaret ediyorum. Bundan sonra da edeceğim. Seçim ittifaklarının ancak seçim zamanına girildikten sonra ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Ama burada son zamanlarda bir zorlama var. Cumhur İttifakı'nın az çok yapısı belli. Bundan sonra da aynı istikamette gelişecek gibi gözüküyor.





"İlle de bir ittifak, ille de bir aday belirleme konusu zorlanıyor. Seçimler böyle yapılmaz. Seçimlere böyle hazırlanmaz. Onun için de bu zorlamaların faydası olmayacağı kanaatindeyim.





"Siyaseten kendi politikamıza ve hem de ülkemizin geleceği için en uygun gördüğümüz yerde bulunacağız. Bundan önceki seçimlerde Millet İttifakı'nın içindeydik. Şu anda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Gündemde bir ittifak konusu yok."





Bahçeli: HDP'yle ortaklık PKK'yla ortaklıktır





Cumhur İttifakı'nın parçası olan MHP lideri Devlet Bahçeli, Pazar günü yaptığı konuşmada "HDP'yle ortaklık PKK'yla ortaklıktır" dedi.





Millet İttifakı'nın en büyük partisi de olan ana muhalefet partisi CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Eylül ayında yaptığı bir açıklamada Kürt sorununun çözümü için parlamento ve HDP'yi işaret ederek "HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz" ifadelerini kullanması sonrası muhataplık tartışması başlamıştı.





Partisinin Ankara Ticaret Odası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı'na katılan Bahçeli, "HDP, terörist devşirme mekanizmasını ara durağıdır. HDP'nin ön kapısından giren, arkadan silahlanarak terörist kamuflajı giyerek çıkmaktadır. HDP'ye destek PKK'ya destektir. HDP'yle ortaklık, PKK'yla ortaklıktır" dedi ve ekledi:





"Hiç kimse aklımızla alay etmesin. Bir yanda yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkum eden, diğer yanda tıka basa kebap yiyen bölücü kebapçılardır. HDP'ye destek, PKK'ya destektir. HDP'nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecek, derin bir nefes aldıracaktır. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır, kapısına da hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır."





Bahçeli, ABD Başkanı Joe Biden'ın Suriye'deki olağanüstü hal durumunun uzatılması için Kongre'ye yazdığı mektupta geçen ifadeleri de eleştirdi:





"Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını, ABD'nin ulusal güvenliğine karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit olarak değerlendiren ve bunu Temsilciler Meclisi'ne bir mektup vasıtasıyla bildirerek yazıya döken Biden yönetimi bize göre artık bir karar vermelidir. ABD, terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye'yle mi müttefiktir? ABD, PKK/YPG/PYD'nin stratejik ortağı mıdır? Yoksa Türkiye'nin mi stratejik ortağıdır?"