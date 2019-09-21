Ondan vazgeçemez, çünkü kara kutu!

Erdoğan'ın Egemen Bağış zaafı

SERKUT BOZKURT | ARTI GERÇEK





17/25 Aralık soruşturmasında Egemen Bağış, iki konuda hafızalarda yer etmişti.



Kuran-ı Kerim’e hakaret ettiği “Bakara Makara” sözü ve ayakkabı kutusunda aldığı paralar.

Ne hikmetse, diğer bakanların artık esamesi okunmuyor.

Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar ve Muammer Güler’in ismi operasyonun yapıldığı 2013 yılından beri gündeme gelmiyor.

Peki aradaki fark ne?

Niye Egemen Bağış büyükelçi yapılıyor da, diğerleri ortalarda görünmüyor?

Haram yemekse, diğer üç bakan da yedi.

Yolsuzluk dosyasında hepsinin adı vardı.

Bağış’ı diğer bakanlardan ayıran özelliği şu.

Erdoğan’a ABD’deki görüşmelerinde tercümanlık yaptı.

Yani kara kutu.





BAĞIŞ’I KONTROL ALTINDA TUTMALI





17/25 Aralık’ta diğer bakanların bilmediği bir çok sırra sahip.

Recep Tayyip Erdoğan da, kara kutuyu kontrol altında tutmak için istihbaratın cirit attığı Çekya’ya büyükelçi olarak atadı.

Erdoğan bu atamayı yaparken kendini güvence altına aldı ama partisinden tepkiler yükselmeye başladı bile. Eskiden mümkün müydü, AKP içinden Erdoğan’ın kararına tepki göstermek. Artık mümkün çünkü gidecekleri başka partiler yolda.





HEMEN TEPKİ GELDİ





Örnek vererek gidelim.

AKP İstanbul milletvekili, MKYK ve AKPM üyesi Mustafa Yeneroğlu, Bağış’ın atama kararı resmi olarak açıklandıktan hemen sonra Bağış’ın Kuran-ı Kerim’e hakaret ettiğini hatırlatan ve tepkisini gösteren bir tweet attı:

"Bilmezler mi ki, Allah onların gizlediklerini de bilir, açığa vurduklarını da..." Bakara sûresi, 77 Müslümanların kutsal değerleri ve ilkeleriyle dalga geçenlere saygı göstermemizi kimse beklemesin! Hayırlı cumalar dilerim.

(İleride tepki gelir, siler diye fotoğrafla paylaşalım)





SARAY’DAKİ TAHT KAVGASI





Saray’daki taht kavgası büyüyor.

Oğul Bilal Erdoğan ile Damat Berat Albayrak bu kez Abdülhamit Gül üzerinden karşı karşıya geldi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün siyasi kariyerini hatırlatalım.

Refah Partisi kökenli.

Gül, Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu, Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2010 yılına kadar siyasi kariyeri böyleydi.

2012 yılında AKP MKYK üyesi seçildi. Bilal Erdoğan’a yakın durdu.

Çünkü o sırada Berat Albayrak, Gülen cemaatine yakındı. Gülencilerle, Erbakancılar çoğu zaman karşıya geldiği için Berat Albayrak’ın yanında saf tutmadı.





GÜL, BİLAL ERDOĞAN’IN ADAMI





Berat Albayrak’a yakın olan Pelikancılar, Abdülhamit Gül’e Sabah gazetesi üzerinden saldırınca, Gül, maklube örneğini verdi.

Berat Albayrak, neden böyle bir hamle yaptı?

Çünkü kayınpederi Tayyip Erdoğan’ın zaafını biliyor.

Kendisi zayıflayıp, hedef gösterilince, Erdoğan’ın kendisini koruyacağını; “Ben damadımı kimseye yem etmem” diyeceğini biliyor.

Berat Albayrak, Saray’da taht kavgası verdiği rakibi Bilal Erdoğan’a saldırarak pozisyonunu korumaya hatta büyütmeye çalışıyor. Çünkü elinde medya gücü ve tetikçiler var.

Eldiven kullanarak saldırıyor.

Bilal Erdoğan ise, kendisi gibi Kartal İmam Hatip’li olmasa da, yine imam hatip kökenli olan, Abdülhamit Gül’ü korumaya çalışıyor.

Memleketi idare edemeyen Erdoğan ise sessizce kenardan izliyor.