Samanyolu Haber /Gündem / Önder: 'Bir yanımız hep içeride' /04 Ekim 2019 19:48

Önder: 'Bir yanımız hep içeride'

Terör suçlamaları ile içeri alınan Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi dün mahkemenin verdiği ani bir karar ile tahliye edildi. Tahliye edilen Sırrı Süreyya Önder basına açıklamalarda bulundu.

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Yaklaşık 10 aydır cezaevinde olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi. Önder, tahliye sonrası ilk açıklamasında, "Bir yanımız hep içeride" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) dün hakkında "hak ihlali" kararı verdiği HDP’li eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Kocaeli'ndeki Kandıra F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Önder, cezaevinden tahliye olduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Normalde insanın böyle zamanlarda sevinmesi lazım. Fakat bir yanımız hep içeride. Ne zaman ülke topyekûn demokratikleşme, barış yolunda nitelikli bir adım atarsa sevincimizi o zaman yaşayabiliriz" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle almış olmasını "çok değerli bulduğunu" söyleyen Önder, "Umarım bu diğer yargılamalar için de yol açıcı olur. Neticede sözümüzü söylemişiz. Her zaman da soyledik. Hiçbir şey bu sözü söylememizden alıkoyamaz. Çünkü inandığımızı söyledik. İnanmadığımız şeyleri söylemedik. Ne dediysek barış için dedik. Barış ve demokrasi için de söylemeye devam edeceğiz" ifadesinde bulundu.

Tahliye sonrası HDP'nin resmi Twitter hesabından Sırrı Süreyya Önder ve kızı Ceren Önder'in fotoğrafı paylaşıldı.

İstanbul'da 2013 yılındaki Nevruz etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle yargılanan ve Eylül 2018'de "terör propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Önder, 6 Aralık 2018'de Kandıra cezaevine giderek teslim olmuştu.

Ancak Anayasa Mahkemesi dün Önder'le ilgili davada verdiği kararda, sanığın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti. AYM'nin ihlal kararı üzerine İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi de Önder'in tahliyesine hükmetmişti.
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