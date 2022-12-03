Samanyolu Haber /Gündem / Önder, Demirtaş'ı doğruladı: Fidan'la görüşmeyi reddedince Öcalan kızmış! /03 Aralık 2022 10:15

Önder, Demirtaş'ı doğruladı: Fidan'la görüşmeyi reddedince Öcalan kızmış!

"Çözüm süreci" döneminde İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın o dönem Selahattin Demirtaş'la görüşme talebini doğruladı. Önder, Demirtaş'ın bu talebi "siyaseten doğru ve ahlaki bulmayıp" geri çevirdiğini söyledi.

SHABER3.COM

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "çözüm süreci" döneminde dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisiyle görüşmek istediğini belirtmişti.

Halk TV'de Perdenin Önü Arkası programında gazeteci İsmail Saymaz, bu teklifi Demirtaş'a ilettiği belirtilen Sırrı Süreyya Önder ile konuştuğunu aktardı.

Saymaz, Önder'in açıklamalarını şöyle aktardı:

"Süreçte bir görüşme talebi olduğu doğrudur. Görüşmenin başlığı sürecin ve tarafların rol ve işlevlerine; ve genel gidişatın değerlendirilmesine dairdir. Selahattin Bey de İmralı heyetinin yeterince görüştüğünü ve bir eş başkan olarak kendisinin çok hayati bir gündem olmadıkça görüşmesinin ahlaki olarak yanlış, siyaseten de doğru olmayacağını belirtmiştir."

Saymaz "Bunun üzerine İmralı heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidiyor. Benim duyduğum kadarıyla Öcalan, Demirtaş'ın MİT ile görüşmemesine kızıyor, öfkeleniyor. Bu yüzden bu sürecin sonunda Demirtaş İmralı görüşme heyetinden çıkarılıyor ve bir daha görüşmeye gidemiyor diye biliyorum. Demirtaş da -iddia o ki-; bu teklifi reddetmesi üzerine Öcalan'ı kendisine karşı doldurduklarını düşünüyor" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Önder, Demirtaş'ı doğruladı: Fidan'la görüşmeyi... Sonraki Haber >>

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Otobotlar ve Maximallar omuz omuza!

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Enes Kanter Freedom’a bir ödül daha

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Hakan Şükür'ün adını zikreden spikeri devre arasında aldılar

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

Eski AKP'li Bakandan Erdoğan’a: 'Ya sabır, sabır taşı çatladı'

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

İsmail Saymaz’dan çarpıcı Levent Göktaş açıklaması

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Polis'ten Uygur Türkleri'ne çirkin sözler

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'da Ruslara karşı savaşan Turan Taburu hakkında neler biliniyor?

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Makyajlı rakamlar, ışıltılı gözler batan ekonomiyi gizleyemiyor

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Akşener zamlardan bahsettiği anda TRT yayını kesti

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'

Gençler Külünk'ü perişan etti: 'Erdoğan'ın sicilinde böyle kara bir leke var mı?'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:20:36