Samanyolu Haber /Gündem / Önemli iddia: ABD, İncirlik Üssü'nü boşaltıp Girit'e taşıyacak /28 Eylül 2020 14:03

Önemli iddia: ABD, İncirlik Üssü'nü boşaltıp Girit'e taşıyacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'a birtakım temaslarda bulunmak üzere gitti. Pompeo, bugün yapacağı Girit’teki Souda Körfezi ziyareti, The Times gazetesi tarafından "ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırmak için İncirlik Üssü’nü taşıma planlarının parçası" olarak nitelendirildi.

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The Times gazetesi Atina muhabiri Anthee Carassava'nın hazırladığı haberde, Pompeo'nun Yunanistan ziyaretinde ABD'nin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırma çalışmalarının bir parçası olarak İncirlik Üssü'nü Girit Adası'na taşıma üzerine görüşmeler yapacağı belirtildi. 

Haberde, “Bu ziyaret, Washington’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın batı karşıtı söylemlerine ve Türkiye’nin geçen yıl Rusya’dan hava savunma sistemi satın almasının ardından sabrının azaldığını gösteriyor” ifadesini kullanıldı. İncirlik Üssü’nün Soğuk Savaş döneminde kurulduğunu ve ABD’nin Orta Doğu’daki menfaatleri için çok stratejik olduğuna dikkat çekilirken, “Son dönemde Suriye ve Irak’ta IŞİD’e karşı düzenlenen hava saldırılarının kalkış noktası olarak kullanılmıştı.

Pompeo’nun bugün ziyaret edeceği Girit’teki Souda Körfezi’nin ABD senatosunda iyi bir alternatif olarak görüldüğünü yazan gazete, “Bu ziyaret Pompeo’nun iki hafta içerisindeki ikinci ziyareti” ifadesini kullandı.
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