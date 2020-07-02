Samanyolu Haber /Ekonomi / Önemli isimden kritik uyarı /02 Temmuz 2020 10:47

Önemli isimden kritik uyarı

Büyük merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık desteğe rağmen yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sebep olduğu kriz bitmedi. St. Lois Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, "Sağlık politikasının bir parçası olarak, daha granüler bir risk yönetimi olmazsa, oldukça büyük çaplı bir iflas dalgası ile karşılaşabiliriz ve durum mali krize dönüşebilir." dedi.

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St. Louis Merkez Bankası (Fed) Başkanı James Bullard, Koronavirüs salgınının iflasları tetikleyebileceğini söyledi.

Financial Times gazetesine değerlendirmelerde bulunan Bullard, "Mart-nisan döneminde ilk dalgayı geride bırakmamıza rağmen, salgın hastalık halen bizi şaşırtma potansiyeline sahip. İflas dalgasıyla karşılaşabiliriz." dedi.

Bullard, mali piyasalarda likiditenin önemli ölçüde iyileşmiş olmasına karşın şimdilik kredi imkânlarını yerli yerinde tutma konusunda temkinli olmaları gerektiğini belirtti.

"KRİZİN İLK GÜNLERİNDE TEST EDİLDİK

Özel sektör tahvillerini satın alma programının tartışmalı bir konu olduğunu bildiğini kaydeden Bullard, ancak likiditenin krizin ilk dönemlerinde "ciddi bir şekilde test edildiğini" ve bu likidite imkânlarının önemli bir destek olduğunu sözlerine ekledi.
Fed/Bullard: Finansal kriz riski devam ediyor

Bullard, en kötü ekonomik darbenin ikinci çeyrekte geldiğini ve üçüncü çeyreğin "büyüme için büyük bir çeyrek" olacağını, ancak ne kadar büyük olacağının soru işareti olarak kaldığını belirtti.
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