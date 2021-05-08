Önemli keşif: COVID-19 aslında solunum hastalığı değilmiş

San Diego Üniversitesi'ne bağlı Salk Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Covid-19 virüsünün kan damarlarını kaplayan endotel hücrelerine ayrıntılı bir şekilde nasıl zarar verdiği ortaya konuldu.







Araştırmada, virüsün damar ve dolaşım sistemine saldırma yöntem ve biçimi özellikle ayrıntılı bir şekilde mercek altına alındı.





Buna göre, virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan “S” proteini, “ACE2” reseptörüne bağlanırken, bu durum kan damarlarını kaplayan endotelde hasar oluşturuyor.





Araştırmayı yapanlar özellikle, virüsteki “S” proteinin rolü ve mekanizmasını daha ayrıntılı bir şekilde ortaya çıkardıkları görüşünü savunuyor.





Şu anda kullanımda olan bütün Covid-19 aşılarında, hastalığa karşı bağışıklığı geliştirmek için bu proteinin kopyalandığı biliniyor.





Yine aynı araştırma sonucuna göre, solunum sisteminin bozulması da, akciğerlerdeki vasküler doku iltihabının sonucu meydana geliyor.





Araştırmayı yöneten Profesör Uri Manor, “Bir çok kişi, Covid-19’un solunum hastalığı olduğunu düşünüyor, ama bu gerçekten damar hastalığı” diyerek çalışmalarını özetledi.

