Onlarca AVM bankalara geçebilir: Kredilerin faizini bile ödeyemiyorlar

Alman Ece Marketplaces’in iştiraki olan ticari gayrimenkul geliştirme ve yönetim şirketi ECE Türkiye’nin eş genel müdürü Nuri Şapkacı, döviz bazlı kiralama yasağı ve ortak alan giderleri başta olmak üzere yatırımcılar aleyhine aniden değişen düzenlemeler nedeniyle çok sayıda AVM’nin gelir-gider dengesizliği yaşadığını belirterek, bazı AVM’lerin banka kredisinin faizini bile ödeyemez duruma geldiğini söyledi.





Türkiye’de faaliyette olan 450’ye yakın AVM’den 60-70 tanesinin ciddi finansal sıkıntı içinde olduğunu belirten Şapkacı, sektörün döviz bazlı kredilerinin acilen uygun bir kur üzerinden TL’ye çevrilmesi gerektiğini, aksi takdirde birçok AVM’nin bankalara geçme riski taşıdığını söyledi.





Kendilerine de “Bizi satın alın” diye gelen AVM’ler olduğunu belirten Şapkacı, gelirleri sürekli düşen, maliyetleriyse artan AVM’lerin hem yatırım geri dönüş sürelerinin çok uzadığını, hem de AVM’lerin değerinin sürekli azaldığına işaret ederek özellikle yabancı yatırımcının böyle bir ortamda yatırım için iki kere düşündüğünü söyledi.





12 milyar dolar borç

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre, Türkiye’de 442 AVM bulunuyor. AVM’lerin toplam borcu 12 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Kredi yükümlülüklerinin yüzde 88’i ise yabancı para cinsinden.





Borçları döviz cinsinden olan AVM’lerin daha önce döviz bazlı yapabildikleri kiralamalarının 2018’de çıkarılan kararnameyle TL bazlı yapılması zorunluluğunun ardından AVM yatırımcılarının gelir ve giderleri arasında uyumsuzluk başladı.





‘Borçlarının üçte biri TL’ye çevrilmeli’

AYD üyeleri geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yle bir araya gelerek sektördeki sorunları dile getirmişti. Şapkacı’nın verdiği bilgiye göre, sektör temsilcileri ekonomi yönetiminden bankalara döviz cinsi borçlarının en azından üçte birinin TL’ye çevrilmesini talep ediyor.