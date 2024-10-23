Onlarca kilo kokaini büyükelçilik aracıyla Belarus'tan İstanbul'a taşımışlar

Halktv.com.tr’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanan dava dosyasına göre, dikkat çeken olaylar silsilesi şöyle gelişti: 9 Şubat 2023 günü Birkan Demirci isimli bir kişinin kullandığı araç saat 23.25’te Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptı. Kırmızı plakalı araç Belarus’un başkenti Minsk’te bulunan Türkiye Büyükelçiliği’ne aitti. Aracın şoförü ise 2016’dan bu yana Dışişleri Bakanlığı personeli olarak çalışan Birkan Demirci’ydi.







ARAÇ FİZİKİ KONTROLE TABİ TUTULMADI

Demirci’nin kullandığı elçilik aracı fiziki kontrole tabi tutulmadan sınır kapısından geçti. Demirci, 1,5-2 yıldır Minsk’ten tanıdığı Serkan Albayrak (47) ile de telefonla temastaydı. Demirci, sınır kapısından geçtikten 400-500 metre sonra Albayrak’ı aracına aldı. İkili İstanbul’a doğru yol almaya başladı.







NARKOTİK POLİSİ TAKİBE BAŞLADI



İkilinin içinde olduğu araç 01.50 gibi Silivri’de bulunan Kınalı gişelerinden geçti. Bu noktada anılan aracı İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube’ye bağlı bir ekibin içinde olduğu araç da bekliyordu. Polis ekibi, Demirci ve Albayrak’ın içinde olduğu aracı bu noktadan sonra takibe almaya başladı.







GECE YARISI AÇIK OTOPARKTA BULUŞTULAR



Polisin takibi Zeytinburnu Cevizlibağ’a kadar sürdü. Saat 02.45 gibi Demirci ve Albayrak’ın içinde olduğu araç Cevizlibağ’daki lüks bir sitenin açık otoparkına geldi. Araç otoparka ulaştığında, burada kendilerini bekleyen bir kişi vardı. Bu kişinin Şahin Şekerci (29) olduğu anlaşıldı. Dava dosyasına giren bilirkişi raporuna göre, Albayrak bu esnada aracın bagajındaki kırmızı renkli küçük boy valizini aldı.







2 VALİZDE 57 KİLO KOKAİN ÇIKTI



Bu sırada Şekerci, ikilinin aracının hemen yanına aracını yanaştırdı. Bagajdaki 2 valizin çıkarılacağı an, polis ekipleri baskın yaptı. Şahin Şekerci, Birkan Demirci ve Serkan Albayrak’a kelepçe takıldı. Elçiliğe ait araçtaki 2 valiz polisler tarafından yere indirildi. Valizler açıldığında, her ikisinin de içinin uyuşturucu dolu olduğu görüldü. Emniyette yapılan detaylı incelemede ise, 2 valiz içinde 57 kilo 274 gram kokain bulundu.







ŞEKERCİ 28 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLDİ

Üç şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 13 Şubat günü bu 3 kişi için tutuklama kararı verdi. Savcılık soruşturması sürerken 7 Mart 2023 günü, çok çarpıcı bir gelişme yaşandı. Anılan gün, Şekerci tahliye edildi. Tahliye kararını, Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi verdi. Bir başka ifade ile, 57 kilo kokaini teslim almak üzereyken yakalanan Şekerci, tutuklandıktan 28 gün sonra tahliye edilmiş oldu.







4 KİŞİYE DAVA AÇILDI

Savcılık, 17 Nisan 2023 günü soruşturmasını tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İddianamede Birkan Demirci, Serkan Albayrak ve Albayrak ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptığı tespit edilen arkadaşı olan ve hakkında yakalama kararı verilen Ercan Çoklar (46) ile Şahin Şekerci hakkında dava açıldı.







TAHLİYE EDİLDİ BİR DAHA YAKALANAMADI

Şahin Şekerci tahliye edildikten sonra bir daha yakalanamadı. Benzer şekilde Çoklar da yakalanamadı. Bu iki kişi yakalanamadıkları için dosyaları ayrıldı. Birkan Demirci ver Serkan Albayrak ise yaptıkları savunmalarda, suçlamaları kabul etmedi.







ELÇİLİK PERSONELİ: SAÇ EKTİRMEK İÇİN GELMİŞTİM

Birkan Demirci, Türkiye’ye geliş amacının hem saç ektirme hem de depremden etkilenen Adana’da bulunan eski eşi ve 2 çocuğunu ziyaret etmek olduğunu söyledi. Demirci, aracın bagajında olan ve içinde uyuşturucu bulunan 2 valiz için “Bu siyah valizleri aracın bagajına gümrükten geçtikten sonra Serkan Albayrak koymuştur” dedi. Demirci, gümrükten geçtiğinde aracının arandığını söyledi. Ancak, bilirkişi raporuna göre araçta fiziki bir arama yapılmadı.







AYLIK GELİRİM 14 BİN DOLAR



Serkan Albayrak ise 24 yıldır Minsk’te yaşadığını ifade ederek aylık toplam gelirinin 14 bin dolar olduğunu söyledi. Kendisine ait bir tek kırmızı renkli valizin olduğunu söyleyen Albayrak, içinde uyuşturucu çıkan valizlerle ilgisinin ise olmadığını söyledi. Albayrak “Gümrükte arandım” dedi. Dava dosyasına giren bilirkişi raporuna göre de Albayrak ve yanında bulunan Ercan Çoklar’ın poşetleri ile bir valizin 2 dakika boyunca arandı.







17 YIL 6’ŞAR AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Yapılan yargılama sonrası Birkan Demirci ile Serkan Albayrak’a, uyuşturucu madde satmak amacıyla bulundurma suçundan 17 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Dosya İstinaf Mahkemesi’nde.







ŞEKERCİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI ÇIKARILDI

57 kilo kokaini teslim almak üzereyken yakalanan Şahin Şekerci tutuklandıktan 28 gün sonra ise tahliye edildi. Şekerci’nin Bakırköy’deki dosyada tutuklandığı süreçte, aynı suçtan bir soruşturma ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyordu.







Şekerci, Bakırköy’deki dosyadan tahliye edildikten 10 gün kadar sonra Anadolu Adliyesi’ndeki dosyada operasyon yapıldı. 120 kadar kişiyi kapsayan soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunan isimler arasında Şekerci de yer alıyordu. Şekerci, operasyonun yapılmasından 15 gün kadar sonra adliyeye giderek ifadesini verdi ve serbest kaldı.





Şekerci hakkında Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada ise geçen temmuz ayında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Şekerci bir daha yakalanamadı. Şekerci hakkında, Anadolu Adliyesi’ndeki soruşturmada ise 2 Ekim 2023 günü takipsizlik kararı verildiği görüldü.