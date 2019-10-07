'Onları engellemiyoruz ama desteklemeyeceğiz de'

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türkiye’nin düzenleyeceği harekata hiçbir şekilde destek vermiyoruz. Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz" denildi.







ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili Reuters'e yaptığı açıklamada Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonu desteklemediklerini ifade ederken, "Türkleri askeri olarak engellemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.







Çekilecekleri alanların nereleri kapsayacağına ilişkin sorulara yanıt vermeyen yetkili, hava sahasının açılmasına ilişkin ise, şu aşamada bilgisi olmadığını belirtti.“Bu operasyonu desteklemiyoruz.” diyen yetkili, hava sahasının açılmamasına ilişkin bir belirti de görmediğini ifade etti.Pentagon yetkilisi, “Bakan Esper, bu konudan etkilenen ortaklarımız ve Kongreyi bu konuda bilgilendirecek.” dedi.