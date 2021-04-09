İYİ Parti lideri Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı. 104 amiralin yayımladığı Montrö bildirisiyle ilgili tartışmaları değerlendiren Akşener "Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade ederek bu bildiri için zevzeklik dedim. Zevzeklik, gevezelik demektir. Onların darbe yapması mümkün değil" ifadelerini kullandı.







MONTRÖ BİLDİRİSİ Sabah uyandık, "Aziz milletim" diye başlayan bir metin var. Emekliler tamam, onda da bir sorunumuz yok. Ama makamlarını koymuşlar. Sunulan 104 emekli amiral böyle bir bildiri yayımladı. Algısı bu. "Aziz Türk milleti" demişler. İktidar için nedir, "darbeye çağrı"dır.

Kanal İstanbul konusunda da herkes bunun karşısında ve bir kamuoyu oluşturulmaya gayret ediliyor. Böyle bir bildiri çıktı. Biz ne konuşuyoruz, geçim sıkıntısı. Zora sokulan, tehdit edilen insanlar. Ne oldu cansuyu oldu. Ben 28 Şubat'ı yaşamış bir insanım. En sert en açık tavrı koyan şahıstım. O tavrı koyduğum için 10 gün telefonum çalmadı ama yıllar geçti haklı olduğum ortaya çıktı. Bugün de diyorum ki, bu bildiri yanlıştır. Saati yanlıştır. Ben bu konuyu çok da ciddiye almamamız gerektiğini ifade ederek bu bildiri için zevzeklik dedim. Zevzeklik, gevezelik demektir. İlk defa AKP'ye karşı olanlarla yanında olanların kızdığı insanım ben. Milli iradenin muhattabı siyasettir. Pazar gününden beri darbe yapacaklar mı yapmayacaklar mı bunu konuşuyoruz. Onların darbe yapması mümkün değil.

Akşener tartışmalar için "Sayın Erdoğan size de sesleniyorum. Bu insanları küçük ortağınızın gazına gelip mahkum ettirmeye çalışmayın. Yargıtay'ın açıklaması da son derece yanlış. Bu insanların, ortaya koydukları, darbeyle alakasının olmadığını da altını çize çize söyledikleri, bunun neticesinde bu insanları gündem değiştireceğim diye uzun uzun mahkemelerde, gözaltlarında sonra başka türlü bir eyleme geçmeniz çok yanlış olur. Başkalarının gazına gelmeyin" ifadelerini kullandı.



SALGINDAKİ YÖNETİM KRİZİ







AKP'nin koronavirüsle mücadelesini de eleştiren Akşener "Vaka sayıları 55 binlere geldi dünyada en kötü ülkelerden biriyiz. Şimdi dünyada biz birinci olduk koronayla ilgili. Koronayla ilgili teklifleri yapan 3 siyasi partiden birinin lideri benim. O zaman dedik ki hemen 3 hafta kapanalım. Ondan sonra normalleşmeye dönelim. Bunlar olmadı onun yerine kafeler vb her yer kapandı ama lebalep kongreler yapıldı. Doğru düzgün destek vermediniz esnafa. Kredi verdiniz inşaat sektörü bunu kullandı.





Biz koronayı yönetemedik. Bütün muhalefet olarak bunu sürekli dile getirdik. Biz sadece delegelerimizle yaptık kongreyi. Lebalep doldurmadık. İnsanlar içeride dışarıda kongrelerinde üst üsteydi. AKP kongrelerinde nefes almaya imkan yoktu. Gariplere dünya kadar ceza kesildi peki bu kongrelerdeki insanlara neden ceza kesilmedi. 10’ar bin lira 36 vadeli destek verin dedik. İşletme kredisi verin dedik 1 yılı ödemesiz. Bu faizleri azaltın dedik. Kısa Çalışma Ödeneği bitti 1.5 milyon kardeşimiz işsiz kalmakla karşı karşıya bunu uzatın dedik uzatmadılar. Aşı getiremedik. Aşılar 6 ay koruma sağlıyor. Doğru düzgün aşı bile getiremediler. Toplumun çoğunluğunun aşılanması gerekiyordu şimdiye kadar" dedi.







