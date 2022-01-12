Samanyolu Haber /Gündem / "Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var" /12 Ocak 2022 20:32

"Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var"

Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, muhalefet partilerine yüklendi.

Grup toplantısında HDP'li milletvekili Semra Güzel'in 2017'de öldürülen PKK'li terörist Volkan Bora ile çekilmiş fotoğrafını gösteren Erdoğan, "İşte ortaklarınızdan bir tanesi, soyadı neyse, malum terör örgütlerinden birisiyle tutuşuyor ve resimler yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri hep izledik, izlediniz. Ne yazık ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK HESABI İMRALI'DAKİNE VERECEK"

Erdoğan'ın konuşmasında, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef alırken kullandığı ifadeler dikkat çekti.

"PKK’nın güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Bunların göğsündeki şeref madalyası dağa kaçırdığı yavrular, bunlardaki vicdan bu" diyen Erdoğan, terör örgütü PKK lideri Öcalan'la Demirtaş arasında "hesaplaşma" olduğunu iddia etti. Erdoğan, "Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onlarında kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar" dedi.
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