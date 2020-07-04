Önlemler çare olmadı, herkes dolara hücum ediyor

Tüm dünya ekonomilerine ağır darbe vuran koronavirüs salgını, Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise ekonomideki kötü gidişata karşı kendini güvende hissetmek için dövize yöneliyor. Ekonomi yönetiminin son üç ayda aldığı bir dizi önleme rağmen, Türkiye’deki yabancı para mevduatlarının toplamı 202 milyar doları aştı. Uzmanlara göre, ekonomiye güven sağlanmadıkça, dolar ve euroya olan talep sürecek.





Hükümetin son aylarda attığı tüm adımlara rağmen, Türkiye’de vatandaşlar dolar almaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın son yayınladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 26 Haziran haftasında vatandaşların döviz hesaplarındaki toplam tutar, bir önceki haftaya göre 575 milyon dolar arttı. Böylelikle Türkiye’deki toplam döviz mevduatı 202 milyar 213 milyon dolara çıktı. Yaşanan artışın 273 milyon doları bireysel hesaplardan; 302 milyon doları ise tüzel hesaplardan kaynaklandı.



