Samanyolu Haber /Dünya / Önlemler gevşetildi, vak'alar arttı, sokağa çıkma yasağı geldi /12 Mayıs 2020 23:26

Önlemler gevşetildi, vak'alar arttı, sokağa çıkma yasağı geldi

Koronanavirüs tedbirlerinin gevşetildiği ülkelerden birisi olan Lübnan'da vak'aların yeniden artış göstermesi üzerine 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edildi.

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Lübnan'da Covid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine 4 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Euronews Türkçe'den Burak Ortahamamcılar'ın haberine göre Lübnan Başbakanı Hassan Diab, salı günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından son günlerde vaka sayısında yeniden artış kaydedildiğini söyledi ve ülkede 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Başbakan Diab, "Koronavirüsün bir kişiden diğerine yayılma oranı toplumumuzda son üç günde hızlandı." dedi.

Lübnan'da sokağa çıkma yasağı ülkede çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak ve pazartesi günü sabah 05.00'te sona erecek. Sağlık, tarım, gıda ve imalat sanayi çalışanları yasaktan muaf tutulacak.

Resmi verilere göre Lübnan'da 870 Covid-19 vakası var ve salgın nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgınla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar gevşetilerek kafe ve restoranların yüzde 30 kapasite ile yeniden faaliyete geçmesine ve camilerin ibadete açılmasına izin verilmişti. Çok sayıda çalışan da iş yerlerine geri dönmüştü.
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