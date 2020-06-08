Samanyolu Haber /Dünya / "Önlemler milyonlarca yeni vak'anın önüne geçti" /08 Haziran 2020 22:39

"Önlemler milyonlarca yeni vak'anın önüne geçti"

California Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, alınan önlemler sonrasında tahminen ABD'de 60 milyon, dünyada ise 500 milyondan fazla yeni vak'anın önlendiği belirtildi.

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California Üniversitesi tarafından yapılan ve Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, Covid-19 salgınının yayılmaya başladığı 1 Ocak-6 Nisan arası uygulanan önlemlerin ülkede ve dünyada etkisi incelendi.

Ekonometrik teknikler kullanılan araştırmaya göre, salgına karşı evde kalma, işyerlerini kapama, seyahat sınırlaması getirme gibi alınan önlemler sonucu ABD’de 60 milyon yeni vakanın önüne geçildiği kaydedildi.

Aynı önlemlerin diğer ülkelerde de uygulanması sonucu dünya genelinde önlenen tahmini vaka sayısının ise 530 milyon civarında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Berkley Küresel Politika Laboratuvarı direktörü Solomon Hsiang, salgına karşı alınan tedbirlerin virüsün yayılmasında her gün büyük fark oluşturduğunu belirterek, “İnsan çabasının bu kadar kısa bir sürede hiç bu kadar çok hayat kurtardığını sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

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