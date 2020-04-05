Online ticaret devinden maske hamlesi

Var olan ürünlerin satış fiyatı ise gerçek değerinin en az 10 katı etikete sahip. Maskelere olan talep patlaması sonrası sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan maskelere erişimi de zorlaştı. Bazı hastaneler kendi maskelerini kendileri üretmek zorunda kaldı.







Ülkeler ise maske satışını sınırlandırdı ve ihracatını yasakladı. Online ticaret devi Amazon da yeni bir karar aldı. Bundan sonra internet sitesinden maske satışı yapılmayacak.





Marketing Türkiye'nin haberine göre sitede bu ürünlerin yerini koruyacağını bildiren Amazon ürün satışlarını kayıtlı hastaneler ve hükümet departmanlarıyla sınırlı tutacağını bildirdi. Aldığı önlemler bununla da sınırlı olmayan Amazon’un KOVID-19’a özel bir kaynak mağaza platformu da açtı. Bu platformdan yararlanmak için onaylanmış bir kurum kaydınızın olması gerekiyor.





CNBC’de yayınlanan söyleşisinde Amazon bu ürünlerin hastanelerin ve hükümet departmanlarının ihtiyacı olan kaynaklara ulaşabilmeleri adına sınırlı satışa sunulduğunu belirtti. Bir önemli not ise KOVID-19 mağaza platformundan yapılan satışlardan Amazon’un kâr elde etmeyeceği bilgisi oldu.





L’Oréal, Essity ve Reckitt Benckiser, Publicis Groupe’un da karşılıksız katıldığı iş birliğiyle kolektif sesini tüketicileri koronavirüs salgını boyunca sorumlu alışveriş yapmaya çağırmak için kullandı.





Publicis Groupe UK tarafından yaratılan “Alışveriş Sorumluluğu” kampanyası hükümetin önerileriyle aynı doğrultuda olup insanlara evde kalmalarını, güvende olmalarını, yaşlı nüfusun alışveriş saatlerine saygı göstermelerini, herkesten iki metre uzakta durmalarını, sağlık kurumlarının alışveriş saatlerine saygı göstermelerini ve sadece ihtiyaç duydukları ürünleri almalarını söylüyor.





3 Nisan’dan itibaren L’Oréal, Essity ve Reckitt Benckiser web sitelerinde yerini alan kampanya e-maille de iletilecek ve #ShopResponsibly hashtagiyle sosyal medyada da yerini alacak.





Kampanya Publicis Groupe UK ajansları Starcom, Zenith, Digitas, Publicis,Poke, Saatchi&Saatchi, Leo Burnett, MSL Group ve Prodigious tarafından herhangi ücret talep edilmeden bir haftada oluşturulup hayata geçirildi. Öte yandan ajansların medya kanallarından sağladığı gelirler de bağışlandı. AdStream ise yayın ücretini almayacağını belirtti.





Kampanya lansmanı sırasında Publicis Group UK’in CEO’su Annette King, “Bir günde perakendecilerin ve markaların insanların hayatında kapladığı yerin geri dönülmez bir şekilde değiştiğini gördük. Birçok kurumdan ve çalışkan elemanlarından da bu zor zamanda doğru şeyleri yapmak için canla başla çalıştıklarını da deneyimledik” diyor ve ekliyor, “Shop Responsibly kampanyası sektörü tüketicileri sorumlu davranmaları ve herkesin iyiliğini düşünmeleri konusunda tek bir ses haline getiriyor. Perakendecileri, süpermarket zincirlerini ve diğer organizasyonları kampanyayı imzalamaya çağırıyoruz”.





L’Oréal UK Genel Müdürü Amos Susskind ise konuyla ilgili şunları söyledi:





“Bu benzeri olmayan süreçte COVID-19’a karşı hepimizin üstlenmesi gerek bir rol var. Bireysel ya da kurumsal olarak bir araya gelmeli ve virüse en çok maruz kalanları korumalıyız” diyor ve ekliyor, “Lider bir FMCG şirketi olarak bu kampanyanın önemini vurgulamalıyız ve tüketicilerimize basit ama bir o kadar da önemli temel mesajımız olan ‘Evde Kal, Güvende Ol ve Sorumlu Alışveriş Yap’ı iletmeliyiz”.