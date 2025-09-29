Ons altındaki rekor yükselişler piyasalara korku saldı bundan sonra ne olacak?



Fed’in 17 Eylül’de 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesiyle birlikte Fed Başkanı Powell’ın verdiği mesajlar da ons altının yükselmesine neden oldu.



Powell’ın mesajları altını desteklerken yıl sonuna kadar iki toplantıda da faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentiler güçlendi. Ancak altının yükselmesindeki tek neden Fed’in faiz indirimine gideceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesi değil. Altının yükselişinde başka sebepler de var.



“ALTIN DÜZENİN DEĞİŞİMİNİ FİYATLIYOR”



Ons altın bugün sabah seansında 10.30’da 3 bin 819 dolara yükselerek rekor tazeledi. Ekonomistlere göre faiz indiriminin altını desteklemesiyle birlikte başka nedenler de altının sürekli rekor kırmasına sebep oluyor.



Piyasa Yorumcusu Rıdvan Özturgut’a göre ons altındaki bu kadar sert yükseliş hiç normal değil. Özturgut’un açıklaması şu şekilde:



“Ons altın durduk yere bu kadar sert yükselmesi hiç hayra alamet değil. Dirençleri bir bir kırıyor. Her düzeltmeden sert sıçrayış yapıyor. Özellikle RSİ tarafınsa önemli bir sat sinyali var. Negatif uyumsuzluk (NU). Ya sert bir düşüş yapacak ya küresel bir kriz çıkacak.”



Finansal Piyasalar Yöneticisi İris Cibre ise en son 1976-80 yılları arasında yaşananlara dikkat çekerek paylaştığı grafikten sonra sert düşüşle yaşandığını paylaştı.



Cibre, “Ons 3804 USD. Enflasyondan arındırılmış haliyle de, spot fiyatla da tarihi rekorda. Ne fiyatlıyor derseniz. Düzenin değişimini



En son 1976-80 arası görülmüştü bu hareket. Bretton Woods döneminin sonu ve Liberalleşme dönemine geçiş (1980)” ifadelerini kullandı.



BANKACILIK DEVLERİ ALTIN BEKLENTİLERİNİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETTİ



Jeopolitik gerilimler ve makro ekonomik veriler, piyasalarda sert hareketlenmelere neden oluyor. Gerilim ortamında yatırımcılar, güvenli limanlara yönelmeyi tercih etti. Bankacılık devleri ise değerli metal olan altına yönelik beklentilerinde değişikliğe gitti. İşte bankacılık devlerinin beklentileri:



ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs, Fed’in bağımsızlığına yönelik risklerin artması halinde altının güvenli liman rolünün güçleneceğini belirterek, ons fiyatının 2026’ya kadar 4 bin doları aşabileceğini, ABD tahvil piyasasında küçük bir kayışla ise 5 bin dolara kadar tırmanabileceğini öngördü.



Citi, altın için üç aylık hedef fiyatını 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltti. Banka, kısa vadede boğa piyasasının süreceğini ve yatırımcıların güvenli liman talebinin fiyatları destekleyeceğini öngördü.



ABD’li dev banka JPMorgan, 2026 ortası için altın fiyatlarına yönelik iddialı bir projeksiyon sunarak, ons başına 4 bin 50 ila 4 bin 150 dolar aralığında rekor seviyelerin devam edeceğini öngördü.



Capital.com analisti Kyle Rodda, “Hala boğa yönlü bir hava var ama biraz soğudu. Fed, altını daha yukarı itecek kadar güvercin bir yönlendirme sunmadı” dedi.



Rodda, 2026 yılı için yalnızca bir faiz indirimi öngörüsünün piyasa beklentilerinin üzerinde olduğuna dikkat çekerek, “Bu durum tahvil getirilerini ve doları yukarı itti. Altının yeniden 3.700 doların üzerine çıkması için ABD’den zayıf veriler gelmesi gerekiyor” diye ekledi.



Morgan Stanley ise zayıflayan ABD doları, olası enflasyon baskıları ve devam eden küresel belirsizliği gerekçe göstererek, 2025’in dördüncü çeyreğine ilişkin altın fiyat tahminini ons başına 3 bin 800 dolara yükseltti.



ONS ALTINDAN REKOR



Küresel çapta yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Jeopolitik riskler ve makro ekonomik veriler, piyasalarda hareketliliği meydana getiriyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD tarafında Fed enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi takip edildi. Kişisel tüketim harcamaları ağustosta yüzde 0,3 olarak açıklandı. Bu verinin ardından piyasalar, ekim ayında faiz indirimi ihtimalini yüzde 90, aralık ayında ise yüzde 65 olarak fiyatladı.



Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, dolar endeksi küresel çapta zayıfladı. Zayıflayan dolar, altın fiyatlarına destek verdi. Geçtiğimiz haftayı 3 bin 773 dolarda tamamlayan ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 10.40’ta 3 bin 819 doları gördü.



GRAM ALTINDA SON DURUM



Ons altındaki rekor ve dolar/TL’de yükselişlerin etkisiyle, gram altında yeni rekorlar kırıldı. resmi rakamlarda geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 5 bin 37 liradan kapatan gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde sabah seansında 08.09’da 5 bin 94 lirada bulunuyor.



KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI



Resmi rakamlar ile Kapalıçarşı arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı’da gram altın rekor kırarak 5 bin 262 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 8 bin 580 liradan satılıyor.



DOLAR/TL’DEN TARİHİ REKOR



Dolar/TL kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde rekor kırdı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 41,53 seviyesinde tamamladıktan sonra, yeni haftanın ilk işlem gününde 41,57 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü.



EURO/TL’DE YÜKSELİŞ SERİSİ



Euro/TL yeni güne yukarı yönlü hareketlilikle başladı. 25 Eylül Perşembe günü 48,38 seviyesinden tepki alımı başlatan Euro/TL, yükselişlerini sürdürdü. Yeni haftanın işlem gününde sabah seansında aynı saat diliminde 48,79 seviyesinde bulunuyor.