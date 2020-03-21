Samanyolu Haber /Ekonomi / Onu Air de krizde! /21 Mart 2020 19:29

Onu Air de krizde!

Koronavirüs hava yolu şirketlerini iflasın eşiğine getirdi. Özel hava yolu şirketi Onur Air salgın sonrası uçuş yasaklarına bağlı sefer iptallerinin etkisi ile mali dar boğaza girdi. 2 bine yakın çalışan ücretsiz izne gönderildi. İki ay önce de Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ortak olduğu Atlas Global Hava Yolları iflas etmişti.

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Yeni tip Koronavirüs salgını hava yolu şirketlerini vurdu. Özel hava yolu şirketi Onur Air salgın sonrası uçuş yasaklarına bağlı sefer iptallerinin etkisi ile mali darboğaza girdi. 

Şirket bütün uçuşlarını durdurma kararı aldı.

Onur Air Hava Yolları Genel Müdürü Teoman Tosun imzasıyla tüm personele gönderilen mektupta, “25 Mart 2020 itibarıyla tüm uçuşlarımızı ikinci bir işarete kadar maalesef askıya almak zorunda kaldık.” denildi.

Şirket web sitesinde online bilet satış işlemlerini durdurdu. Filosunda 30 yolcu uçağı bulunan Onur Air'de 1.650 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığını belirtiliyor. 
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