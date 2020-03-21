Onu Air de krizde!

Yeni tip Koronavirüs salgını hava yolu şirketlerini vurdu. Özel hava yolu şirketi Onur Air salgın sonrası uçuş yasaklarına bağlı sefer iptallerinin etkisi ile mali darboğaza girdi.





Şirket bütün uçuşlarını durdurma kararı aldı.





Onur Air Hava Yolları Genel Müdürü Teoman Tosun imzasıyla tüm personele gönderilen mektupta, “25 Mart 2020 itibarıyla tüm uçuşlarımızı ikinci bir işarete kadar maalesef askıya almak zorunda kaldık.” denildi.





Şirket web sitesinde online bilet satış işlemlerini durdurdu. Filosunda 30 yolcu uçağı bulunan Onur Air'de 1.650 kişinin ücretsiz izne çıkarıldığını belirtiliyor.