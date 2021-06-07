Peker onu da bitirdi... Habertürk Veyis Ateş'in arkasında durmadı!

Yandaş sunucu Veyis Ateş’in yerine Habertürk’ün bugünkü akşam haberlerini, kanalın bir diğer ekran yüzü Ceren Bektaş Atuk sundu. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Habertürk’ün tepkiler üzerine böyle bir karar aldığı kaydedilmişti.







Normal şartlarda Veyis Ateş’in saat 17.00’te ekranda olması gerekiyordu. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde, akşam haberlerinde Ateş’in yerine Ceren Bektaş Atuk’un stüdyoda yer alması, Ateş’in veto yediği yönündeki iddiaları doğruladı. Ceren Bektaş Atuk ise, Veyis Ateş’in ‘yıllık izinde olduğu için’ programı onun yerine sunduğunu öne sürdü.





VEYİS ATEŞ’TEN AÇIKLAMA





Ekrana çıkmaması hakkında Odatv’ye konuşan Veyis Ateş, “Ekrana çıkmamasının Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgisi var mı?” sorusuna “Peker’in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı” yanıtını verdi.





PEKER NE DEMİŞTİ?





Sedat Peker, dünkü videosunda Sezgin Baran Korkmaz’ın yurtdışında çıkışıyla ilgili iddiaları anlatmış ve Bodrum’da Korkmaz’a ait lüks Paramount Otel’de hakim, savcı, emniyet müdürü ve gazetecilerin kaldığını ileri sürmüştü.





Gazeteciler arasında hem Rasim Ozan Kütahyalı’dan hem de Veyis Ateş’in isimlerini sayan; lüks otelde ücretsiz kalanlara “Paramount Kadrosu” diyen Peker, Veyis Ateş için “O da kadrodaydı” ifadelerini kullanmıştı. Ateş’in Paramount Otel’de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları, Peker’in iddiasıyla paralellik göstermişti.