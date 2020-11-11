"Onunla konuşmayı dört gözle bekliyorum"

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, mevcut Başkan Donald Trump'ın seçim sonuçlarını kabul etmemesiyle ilgili olarak, “Bunun utanç verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyebileceğim tek şey Başkan'ın geride bırakacağı mirasa yararı olmayacak" dedi. Biden, bir gazetecinin, "Başkan şu an sizi izliyorsa, ona ne söylerdiniz" sorusuna da, "Sayın Başkan, sizinle konuşmayı dört gözle bekliyorum" dedi.





Delaware eyaletinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, Trump yönetiminin, Demokratların zaferini kabul etmemesinin “dinamikleri değiştirmeyeceğini” belirtti.





Beyaz Saray'a geçiş süreçlerini tutarlı bir şekilde yürüttüklerini söyleyen Biden, herhangi bir şeyin geçiş planlarını durdurmayacağına vurgu yaparak, “Amerika geri geldi ve tekrar oyuna dahil oldu. Artık 'sadece Amerika' yok. Birleşik Krallık, Fransa, Almaya, Kanada ve İrlanda gibi ülkelerle, 6 dünya lideriyle konuşma fırsatım oldu, övgü dolu ve enerjikti, heyacanla bekliyorlar. Amerika'yı daha önceki saygın yerine geri taşıyacağız” diye konuştu.





Bir gazetecinin, "Başkana ne söylemek isterdiniz" sorusuna da yanıt veren Biden, "Sayın Başkan, sizinle konuşmayı dört gözle bekliyorum” yanıtını verdi.





Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçimlerde hile yapıldığı iddialarını da değerlendiren Biden, "Açıkçası bunun bir utanç verici olduğunu düşünüyorum. Yönetimin zaferimizi kabul etmemesi hiçbir şeyi değiştirmez" dedi.





Öte yandan geçiş sürecine başladıklarını belirten Biden, "ABD Senatosunda Cumhuriyetçilerle eşit sandalyeye sahip olsaydık daha iyi olurdu" değerlendirmesinde bulundu.





Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi.





Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.