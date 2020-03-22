Onur Air bütün uçuşlarını durdurdu

Türkiye’nin köklü özel havayolu şirketi Onur Air de koronavirüs nedeniye yaşanan gelişmeler sonunda tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. 1800 personeline bir mektup gönderen Genel Müdür Teoman Tosun, “Bizlerle kalmayı ve zorlukları müştereken göğüslemeyi istediğiniz sürece yollarımızı ayırmayacağız” dedi.







Çalışanlara gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:





“Mevcut personelimizi, bizlerle kalmayı ve sorumlulukları, zorlukları müştereken göğüslemeyi istedikleri sürece bünyemizde muhafaza edeceğiz, yollarımızı ayırmayacağız. 19 Mart tarihinde Cumhurbaşkanımızın ülke çapında aldıkları tedbir ve destek paketinde şirketlere verilen “Kısa Çalışma Ödeneği” ve şirketimiz imkanlarının beraber kullanılması yolu ile çalışanlarımızı işten çıkartma veya ücretsiz izne çıkartma yöntemlerini kesinlikle tercih etmemiştir.”





Genel Müdür Teoman Tosun, “Bizim sefer yaptığımız noktaların çoğu Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ve Suudi Arabistan. Tüm bu ülkelerde uçuşlar durdu. Uçacak yer kalmadı” dedi.





“26 uçağımız vardı. 11 uçak daha getiriyorduk” diyen Tosun, “Sivil Havacılık’tan tescillerini yaptırdık. Depozitosunu verdik. Plana aldık. Ama maalesef durdurduk” ifadelerini kullandı.